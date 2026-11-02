Суперлюди и смена власти в России: сенсационные пророчества Бабы Ванги на 2027 год

Предсказание слепой провидицы Ванги на 2027 год

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Слепая предсказательница из Болгарии Вангелия Гуштерова (Баба Ванга), которая умерла еще в 1996 году, оставила после себя множество пророчеств, которые до сих пор вызывают жаркие споры.

В преддверии приближения 2027 года издание Unilad проанализировало, какие именно события толкователи пророчеств приписывают слепой ясновидящей на этот период.

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Хотя ни одно из ее предсказаний не имеет научного подтверждения, интерпретации ее слов снова привлекают внимание общества.

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Люди со сверхчеловеческими способностями после пандемии

Главным и удивительным предсказанием на 2027 год называют вспышку неизвестной болезни, которая опустошит население планеты. Однако, согласно пророчеству, не все погибнут: те, кто сможет выжить после эпидемии, получат сверхчеловеческие способности. Толкователи описывают этот процесс как следствие «генетического эксперимента» или трансформации организма.

Символично, что и самые предсказательные способности Ванги, по преданию, появились после детской трагедии, когда смерч подхватил ее, из-за чего она потеряла зрение.

Другие пророчества на 2027 год

Стремительный рост цен на золото

Ожидается подорожание драгоценного металла на 25–40%. Эксперты объясняют это возможным обесцениванием валют из-за финансовых кризисов или огромного спроса на золото для дата-центров в связи с бумом искусственного интеллекта.

Смена власти в России

Комментаторы предсказаний утверждают, что к началу 2027 года Владимир Путин покинет пост главы РФ. Это может привести к борьбе за власть, глубокому внутреннему кризису или приходу еще более авторитарного преемника, непосредственно повлияющего на войну в Украине и мировую стабильность.

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Что ждет человечество в 2028 году?

После бурного 2027 пророчества обещают глобальный прорыв: человечество сможет создать принципиально новый источник энергии. По мнению исследователей, речь идет об успешном запуске термоядерного синтеза, который обеспечит планету чистой и безлимитной энергией.

Ранее мы писали о том, что, согласно предсказаниям слепой провидицы, 2026 год может стать переломным для Кремля, а также принести миру масштабные политические и геополитические катаклизмы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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