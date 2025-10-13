Сушка одежды и белья на улице осенью не проблема – главное знать этот трюк

Стирка. / © pixabay.com

Осенью и зимой многие отказываются сушить белье на улице. Через короткие дни мало солнца, температура ниже и часто дождь. Следовательно, процесс сушки становится менее эффективным, чем летом.

Однако эксперты по стирке отмечают: осень не обязательно означает возвращение к сушильным машинам или развешивание мокрой одежды в комнате. Главное – максимально использовать погоду и часы, пишет RMF24.

Когда сушить одежду

По словам экспертов, лучшее время для развешивания белья на улице осенью – с 10:00 до 14:00. Ведь солнце греет сильнее всего, а температура воздуха достигает своего дневного пика.

В этот период даже прохладный воздух может эффективно отводить влагу от тканей, особенно если он сопровождается легким ветерком.

Как быть с погодой

Осенняя погода может быть непредсказуемой. Иногда светит солнце, а иногда идет дождь. Эксперты рекомендуют внимательно следить за прогнозами и использовать любые перерывы в дожде. Даже если период погоды длится несколько часов, стоит проветрить белье на улице. Сухой воздух и легкий ветерок – это ключевые факторы.

Как избежать влаги

Вечерняя роса – враг свежего белья. Всего несколько минут после заката достаточно, чтобы влажный воздух снова осел на тканях. Это продлит время сушки и увеличит риск появления неприятного запаха. Эксперты советуют снимать одежду с веревки не позднее 14 часов, когда солнце начинает садиться, а влажность повышается.

Если белье все еще немного влажное, вы можете досушить его дома. Это сохранит одежду свежей и предотвратит ее намокание.

Советы по сушке белья осенью:

развешивайте белье как можно раньше, желательно сразу после 10 часов;

выбирайте сухие и ветреные дни, даже если они прохладные;

снимите одежду с веревки до того, как сойдет вечерняя роса – критическое время – около 14:00;

если одежда не высох полностью, досушите ее дома.

