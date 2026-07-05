Где использовать воду из-под вареных яиц / © pexels.com

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Бытовые отходы могут стать эффективным и бесплатным средством по уходу за домашними растениями и огородом. Большинство людей выливает воду из-под вареных яиц в раковину, но ее можно эффективно использовать для ваших комнатных растений или рассады.

Об этом пишет Southern Living.

Куда использовать воду из-под вареных яиц: лайфхаки

Исследования показывают, что обычная вода, остающаяся после варки яиц и которую большинство людей автоматически выливает в канализацию, содержит ценные микроэлементы, и ее можно использовать как полезное удобрение для растений.

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Если поливать растения этим «отваром», который остается после варки куриных или перепелиных яиц, можно обеспечить растения натуральным кальцием, калием, фосфором и магнием.

Основой яичной скорлупы является карбонат кальция — вещество, которое также есть главным компонентом садовой извести, которую используют для повышения уровня pH почвы и снижения ее кислотности. Кальций нужен растениям для формирования крепких клеточных стенок, развития здоровых кончиков корней, новых побегов и листьев.

Кроме того, он играет важную роль в борьбе с верхушечной гнилью. Эта болезнь поражает определенные плодовые культуры, в том числе томаты, и проявляется в виде черных пятен на плодах. Главной причиной появления таких пятен — дефицит кальция.

Кроме кальция, скорлупа содержит небольшое количество калия, фосфора и магния — элементов, которые активно используют в процессе фотосинтеза.

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Есть важное условие: использовать воду из-под вареных яиц для огорода можно, если вы варили яйца без соли.

Перед использованием этого метода специалисты рекомендуют учитывать потребности конкретных растений и уровень кислотности почвы. Поливать водой из-под яиц можно:

томаты;

гортензии;

баклажаны;

розы;

капусту;

кабачки;

перцы.

Не рекомендуется использовать воду, оставшуюся после варки яиц, для голубики, азалий, герани, а также там, где земля на участке уже имеет тенденцию к щелочной реакции.

Перед поливом воду из-под вареных яиц нужно охладить. Поливайте примерно по 2 стакана на одно крупное растение раз в неделю.

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Кроме этого, не выбрасывайте скорлупу из яиц. Специалист по жилищному садоводству из Университета Флориды (IFAS) Дэвид Остин советует измельчать яичную скорлупу в порошок и добавлять ее непосредственно в компост. Обычно целая яичная скорлупа содержит около 2200 миллиграмм кальция.

Можно ли хранить яйца в холодильнике

Напомним, в холодильнике категорически нельзя хранить яйца на дверце, поскольку постоянные перепады температуры при открывании дверцы ускоряют их порчу и размножение бактерий.

Для правильного хранения эксперты советуют держать яйца в пластиковом лотке, который защищает от влаги и посторонних запахов, а не в оригинальной упаковке. Также запрещено размещать яйца на полках рядом с сырым мясом или рыбой, чтобы предотвратить опасное перекрестное загрязнение.

Кроме того, настоятельно рекомендуется не мыть яйца перед тем, как положить их в холодильник, поскольку это разрушает их естественную защитную пленку.

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