Свеча мыла за несколько простых шагов: как сделать ее дома из доступных средств

Как сделать свечу из мыла дома: пошаговая инструкция / © pexels.com

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Такой способ особенно заинтересует тех, кто любит мастерить своими руками и пробовать необычные бытовые лайфхаки. Для работы не нужны дорогостоящие материалы: большинство из них можно найти дома. Рассказываем, что подготовить и как идет процесс.

Что нужно для изготовления свечи из мыла

Для эксперимента лучше взять обычное жесткое хозяйственное мыло. Оно имеет относительно обычный состав, потому с ним легче следить за реакцией. Туалетное мыло можно попробовать, но результат будет зависеть от добавок, ароматизаторов и других компонентов в его составе.

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Заранее подготовьте:

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кусок жесткого мыла;

столовый уксус (9%);

горячую воду;

хлопчатобумажную нить для фитиля;

терку;

небольшую кастрюлю;

посуда для водяной бани;

термостойкую форму;

ложку для перемешивания.

Также понадобятся перчатки. Работать лучше в помещении с хорошей вентиляцией.

Как сделать свечу из мыла: пошаговая инструкция

Способ основан на простой химической реакции. Когда к мыльному раствору добавляют уксус, его кислотность изменяется. В результате, часть жирных кислот отделяется от смеси и может образовывать на поверхности светлый плотный слой.

Подготовьте мыло

Сначала натрите кусок мыла на большой терке. Если его нет, можно просто нарезать его ножом на небольшие кусочки. Так мыло быстрее растворится в воде.

Растворите мыльную стружку

Уложите мыло в кастрюлю, залейте горячей водой и поставьте на водяную баню. Постоянно помешивайте, пока смесь не станет более однородной. Сильно кипятить его не нужно.

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Добавьте уксус

Снимите нагревательную посуду и понемногу вливайте уксус, перемешивая содержимое. Через некое время на поверхности может показаться светлая масса. Это жирные кислоты, отделяющиеся во время реакции.

Точного количества уксуса для всех видов мыла нет, ведь его состав может отличаться. Поэтому не стоит добавлять уксус наудачу в больших объемах.

Отделите полученную массу

Дайте смеси остыть. Если на поверхности образовался плотный слой, можно осторожно собрать отдельно. Затем массу нужно очистить от остатков жидкости и высушить.

Если нужной консистенции не удалось получить, не стоит пытаться исправить результат добавлением других бытовых химикатов.

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Подготовьте фитиль и форму

Для фитиля подойдет хлопковая нить без синтетических волокон. Разместите ее посредине термостойкой формы и зафиксируйте вертикально.

Важно: на этом этапе нужно учесть, что полученная из мылая масса может обладать совсем другими свойствами, чем обычный свечной воск. Сам факт ее отверждения не означает, что она будет безопасно гореть.

Сформируйте заготовку

В традиционном изготовлении свечей очищенное и высушенное жирное основание расплавляют на водяной бане, после чего заливают в форму с подготовленным фитилем. Однако для домашнего эксперимента с мылом этот этап нельзя считать проверенным способом получения свечи. Не нагревайте неизвестную смесь и не зажигайте ее без испытаний.

Можно ли использовать такую свечу при отключении света

Идея сделать свечу из того, что есть под рукой, может показаться удобной, особенно когда дома нет электричества. Однако следует помнить, что самодельная смесь из мыла не имеет гарантированных характеристик горения.

Поэтому для освещения комнаты во время отключения лучше заранее приобрести аккумуляторный фонарь или LED-лампу. Они не нуждаются в открытом огне и гораздо лучше подходят для длительного использования.

Если дома все же зажигаете обычные свечи, соблюдайте простые правила:

ставьте их только на стойкую негорючую поверхность;

не размещайте рядом со шторами, бумагой и другими легковоспламеняющимися вещами;

не оставляйте пламя без присмотра;

держите свечи подальше от детей и домашних животных;

обязательно тушите их перед сном или выходом из комнаты.

Домашние эксперименты могут быть интересны, но с огнем лучше не рисковать. Для бытового освещения следует выбирать средства, предназначенные именно для этого.

FAQ

Как сделать свечу из хозяйственного мыла и уксуса?

Холодное мыло натирают, растворяют в горячей воде и постепенно добавляют уксус. В результате изменения кислотности могут отделиться жирные кислоты. Их собирают, очищают и высушивают. В то же время полученная масса не обязательно будет обладать свойствами свечного воска, поэтому использовать ее для горения без проверки нельзя.

Можно ли сделать свечу из обычного туалетного мыла?

Для такого эксперимента можно взять и туалетное мыло. Однако из-за ароматизаторов, красителей, увлажняющих компонентов и других добавок результат может отличаться. Если цель — наблюдать за реакцией мыла с уксусом, лучше начать с обычного хозяйственного бруска с простым составом.

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