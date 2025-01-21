Сведут с ума и вызовут сексуальное желание: какие женские духи нравятся мужчинам

Запах женщины способен свести с ума мужчину. Прежде всего речь идет об уникальном и неповторимом аромате, присущем каждой девушке. Тем не менее, большое влияние на представителей сильного пола оказывают женские духи.

Какие духи нравятся мужчинам, а какие даже могут оттолкнуть — читайте в материале ТСН.ua.

Конечно, предпочтение или неприязнь к ароматам – это вещь индивидуальная. Впрочем, некоторые ароматические группы могут буквально свести с ума.

Цветочные композиции

Большинство мужчин считают духи с цветочными нотами самыми лучшими, в частности, букеты умеренно сладких или свежих цветов. Так, роза, жасмин, лаванда ассоциируются с нежностью и романтичностью, нотки свежих тюльпанов или медовой липы — с легкостью и женственностью.

Фруктовые композиции

Достаточно приятные ощущения у представителей противоположного пола будут вызывать духи с нотами персика, абрикоса, яблок, груши, вишни и цитрусовых. Последние будут навеивать невесомость и свежесть. Впрочем, следует соблюдать осторожность и не надо перебарщивать со слишком сладкими ароматами.

Пряные композиции

Пряные ароматы открывают для мужчин эмоциональную сторону женщины. Амбра в восточных духах будет восприниматься очень хорошо, если в целом композиция не приторная. Мускус является сильным афродизиаком и пробуждает сексуальное желание. Также представители противоположного пола воспринимают ароматы ванили и какао, потому что они часто ассоциируются с детством. Неплохо воспринимаются едва заметные нотки корицы или кофе.

А вот с пряностями нужно быть осторожнее. Имбирь, мускат, гвоздика, кардамон – вызывают ассоциацию пищи. Также шипровые и древесные композиции, нотки ладана, актуальные для духов унисекс, тоже могут не понравиться мужчинам в женском аромате.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать аромат парфюма более стойким. Например, волосы способны хорошо удерживать аромат, поэтому вы можете использовать это в свою пользу

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