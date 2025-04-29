Красный буряк вырастет большим, сочным и сладк: чимем лучше всего подкормить овощи

Чем подкармливать красный буряк

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Красный буряк является не только основой многих украинских традиционных блюд, но содержит кучу витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья. Однако многие огородники сталкиваются с проблемой: выращенный буряк оказывается мелким, пресным и водянистым. Причина чаще всего кроется в нарушении баланса питательных веществ в почве. Рассказываем, как правильно подкармливать буряк, чтобы он вырос большим, сочным и сладким.

Чем лучше подкармливать красный буряк, чтобы он вырос большим и сладким

Основным фактором того, что буряк растет мелким и безвкусным, является отсутствие необходимых питательных элементов в почве. Для полноценного развития корнеплодам необходимы бор, калий и азот. Если не будет этих микроэлементов, буряк будет расти медленно, будет терять сладость и станет менее сочным.

Лучше всего применять комплексный подход к подкормке буряка, сочетая органические и минеральные удобрения.

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Первую подкормку нужно проводить через 2 недели после появления всходов. Для этого необходимо растворить столовую ложку нитроаммофоски в 10 литрах воды и полить буряк. Это удобрение снабдит молодые растения азотом для развития листовой массы и фосфором для формирования прочной корневой системы.

Вторую подкормку следует делать тогда, когда формируются корнеплоды, через 4-5 недель после первой. Чтобы приготовить раствор, нужно взять чайную ложку борной кислоты и столовую ложку сульфата калия на 10 л воды. Поливать рядки нужно обильно. Бор в этой смеси отвечает за повышение сахаристости, а калий способствует формированию плотной, сочной мякоти.

Третью подкормку следует проводить за 3 недели до уборки урожая. Для приготовления удобрения необходимо взять стакан древесной золы и залить пятью литрами горячей воды. Надо дать настояться удобрению в течение суток. Перед применением следует развести настой водой в соотношении 1:2 и полить буряк. Зола обогатит почву микроэлементами, что благоприятно скажется на вкусовых качествах буряка.