Свекла взойдет за считанные дни: что следует сделать перед посевом

Красная свекла — это популярный овощ, из которого хозяйки готовят вкусные блюда, в частности национальный украинский борщ. Если вы хотите приготовить его, но не рассматриваете покупку в магазине, вы можете с легкостью ускорить сбор урожая.

Чтобы быстрее собрать свеклу на огороде, вам следует посеять обычные сухие семена, но перед этим его необходимо подготовить. Чтобы не допустить ошибку, замочите семена на двое суток, чтобы подготовить их к посеву в открытый грунт.

Просто погрузите семена красной свеклы в теплую воду, температура которой составляет 25-30 градусов. Но обязательно дважды в день меняйте воду, а чтобы вам было удобнее, поместите семена в марлевую салфетку. В помещении, где вы держите семена, должно быть более 20 градусов тепла.

Прежде, чем сеять семена свеклы на огороде, обязательно полейте ее теплой водой. Так вы можете создать комфортные условия и ускорить процесс всходов свеклы, которая появится уже через семь дней.

