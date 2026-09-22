Свет ночью вдвое дешевле: как платить меньше за электроэнергию и кому это действительно выгодно

Сколько стоит установить счетчик "день-ночь" / © ТСН

Реклама

Тариф на электроэнергию остается ощутимой статьей семейного бюджета, особенно в квартирах и домах с бойлером, электрической плитой, теплым полом или другой мощной техникой. В то же время, часть затрат можно сократить без уменьшения самого потребления — перенеся его на ночь.

По состоянию на сентябрь 2026 года фиксированная цена электроэнергии для большинства бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВт/ч. Правительство продлило ее действие до 31 октября 2026 года.

Реклама

Для владельцев двухзонных счетчиков действует другой принцип расчета: с 23:00 до 07:00 до фиксированной цены применяется коэффициент 0,5. То есть за электроэнергию, использованную в настоящее время, потребитель фактически платит вдвое меньше — 2,16 грн за кВт/ч при действующей базовой цене 4,32 грн.

Реклама

Как работает счетчик «день-ночь»

Обычный счетчик считает всю использованную электроэнергию все равно независимо от времени суток. Двухзонный прибор ведет учет отдельно по двум временным зонам.

С 07:00 до 23:00 электроэнергия оплачивается по полной фиксированной цене, а с 23:00 до 07:00 — с коэффициентом 0,5.

Именно поэтому наибольшую пользу от такого учета получают домохозяйства, в которых значительную часть энергоемких процессов можно перенести на ночь.

К примеру, после 23:00 можно включать бойлер, стиральную или посудомоечную машину, заряжать аккумуляторы, портативные электростанции и другие устройства. Часть современной бытовой техники имеет функцию отложенного старта, поэтому даже не нужно ждать до ночи.

Реклама

Экономия есть и без изменения привычек: холодильник, роутер и другая техника, которая работает круглосуточно, будет автоматически потреблять часть электроэнергии по ночной цене.

Сколько можно сэкономить

Размер экономии зависит не столько от общего потребления, сколько от того, какая его доля приходится на период с 23:00 до 07:00.

Рассмотрим обычный пример.

Если семья использует 300 кВт/ч в месяц и весь объем оплачивается по ставке 4,32 грн, счет составит:

Реклама

300×4,32=1296 грн.

Предположим, после установки двухзонного счетчика 40% потребления — 120 кВт/ч — приходится на ночь, а остальные 180 кВт/ч — в день.

Тогда расчет будет следующим:

180×4,32 + 120×2,16 = 1036,80 грн.

Экономия — около 259 грн в месяц, или более 3100 грн в год, если структура потребления не меняется.

Если же ночью используется половина всей электроэнергии, при таком же потреблении экономия составит уже 324 грн. в месяц.

В то же время, это лишь расчетные примеры: фактическая сумма будет зависеть от потребления конкретного домохозяйства.

Кому счетчик «день-ночь» наиболее выгоден

Чем больше электроэнергии семья использует ночью, тем быстрее могут возвратиться затраты на установление двухзонного учета.

Особо стоит просчитать такой вариант владельцам:

бойлеров и электрических водонагревателей;

электромобилей;

электрического отопления;

теплого пола;

стиральных и посудомоечных машин с таймером;

домашних аккумуляторных систем и зарядных станций

К примеру, зарядка электромобиля или домашнего накопителя энергии после 23:00 может существенно увеличить долю ночного потребления.

Если человек потребляет мало электроэнергии и почти все мощные приборы использует днем, экономия будет значительно скромнее.

Сколько стоит установить счетчик «день-ночь» 2026 года

Единой для всей Украины цены на счетчик и его установку нет. Стоимость зависит от модели устройства, типа подключения, оператора системы распределения и перечня необходимых работ.

Для ориентира в ДТЭК «Киевские электросети» комплексная услуга с однофазным счетчиком GAMA без автоматической передачи данных в 2026 году стоит 3999 грн с НДС, а с трехфазным — 6999 грн. Варианты с автоматической передачей показаний стоят подороже.

В комплексную услугу входят прибор, монтаж, настройка и параметризация.

Однако эти цены не следует автоматически переносить по всей Украине. Перед заказом необходимо проверить условия у оператора системы распределения.

Можно ли получить двухзонный счетчик бесплатно

В некоторых случаях — да.

Операторы систем распределения постепенно заменяют старые приборы учета в соответствии с утвержденными программами. Поэтому дом или конкретный адрес могут попасть в план бесплатной замены.

Например, ДТЭК «Киевские электросети» позволяет проверить, включен ли конкретный адрес в инвестиционную программу на 2026 год.

Поэтому перед тем, как покупать прибор за свой счет, целесообразно обратиться к своему оператору системы распределения и уточнить, не предусмотрена ли плановая замена счетчика.

А что с трехзонным счетчиком

В Украине предусмотрен и трёхзонный учет. В таком случае ночная электроэнергия еще дешевле: с 23:00 до 07:00 применяется коэффициент 0,4.

Но есть важный нюанс.

В часы максимальной нагрузки — с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — применяется коэффициент 1,5. То есть электроэнергия в эти часы, напротив, обходится дороже.

В остальные часы действует коэффициент 1.

Поэтому трехзонный учет подходит не всем. Если основное потребление приходится именно на утренний и вечерний пики, потенциальная выгода от дешевой ночи может снизиться.

Как перейти на тариф «день-ночь»

Прежде всего, нужно выяснить, какой прибор учета уже установлен. Если счетчик поддерживает многозонный учет, в некоторых случаях достаточно его правильно запрограммировать.

Если у старого прибора такой возможности нет, потребуется его замена.

Заявку следует подавать своему оператору системы распределения. Самостоятельно вмешиваться в работу счетчика, снимать пломбы или заменять прибор не стоит: учет должен быть правильно настроен и оформлен оператором.

После перехода на двухзонный учет показатели «день» и «ночь» учитываются отдельно.

Стоит ли устанавливать счетчик «день-ночь»

Самый простой способ это определить — посмотреть на собственный счет за электроэнергию и оценить, сколько киловатт-часов можно перенести на период после 23:00.

При нынешней цене каждый киловатт-час, перенесенный с дневного на ночной период при двухзонном учете, дает 2,16 грн экономии.

Например, если ночью потреблять 100 кВт/ч в месяц, экономия будет составлять около 216 грн, 150 кВт/ч — 324 грн, а 200 кВт/ч — 432 грн в месяц.

Именно этот показатель сопоставим со стоимостью установки и примерно определить срок окупаемости.

Важно также следить за изменениями тарифов. Действующую фиксированную цену 4,32 грн за кВт/ч правительство гарантирует до 31 октября 2026 года, поэтому после этой даты условия следует проверить повторно.

FAQ

С каких часов действует ночной тариф на электроэнергию?

При двухзонном учете ночной период длится с 23:00 до 07:00. В настоящее время применяется коэффициент 0,5 к фиксированной цене. При тарифе 4,32 грн за кВт/ч это соответствует 2,16 грн за кВт/ч.

Сколько стоит установить счетчик «день-ночь»?

Цена зависит от оператора распределения, типа сети и модели счетчика. Например, в ДТЭК «Киевские электросети» комплексная услуга с однофазным счетчиком без автоматической передачи данных стоит 3999 грн, а с трехфазным — 6999 грн. У других операторов условия и стоимость могут отличаться.

Новости партнеров

Новости партнеров