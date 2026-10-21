Эксперты рассказали, как быстро согреться дома, когда нет электричества и отопления / © Credits

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Во время зимних отключений электроэнергии перед многими домовладельцами встает острый вопрос безопасного обогрева дома и длительного сохранения тепла.

С полезными рекомендациями по защите дома от холода в условиях отключения электричества поделились специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Эксперты отмечают: если для обогрева жилья планируется использовать дровяную печь, камин или переносной обогреватель, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и технические требования производителя.

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Чтобы не остаться без тепла в случае аварийных отключений электричества, специалисты настоятельно рекомендуют заранее позаботиться о наличии хотя бы одного альтернативного источника обогрева. В частности, это:

несколько одеял, спальные мешки и теплые зимние пальто;

камин, соответствующий нормам, с большим количеством сухих дров или газовый камин;

переносные обогреватели.

Специалисты призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности при обогреве жилья. Электрические приборы должны быть исправными, с закрытыми нагревательными элементами и системой автоматического отключения. Обогреватели следует ставить не менее чем в метре от мебели или штор, подальше от воды и детских игр. Их запрещено накрывать, включать через удлинители или прокладывать шнур под коврами.

При использовании каминов, дровяных или керосиновых печей необходимо обеспечить качественную вентиляцию и ежегодно проверять систему отопления у специалистов. Для безопасной работы оборудования следует использовать только предусмотренные производителем виды топлива и никогда не сжигать в камине бумагу.

Соблюдайте правила безопасного освещения дома

Особое внимание во время отключения электричества следует уделять безопасности освещения и эксплуатации альтернативных источников энергии. Для освещения помещений лучше использовать фонарики на батарейках, ведь свечи часто становятся причиной пожаров и требуют постоянного присмотра.

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При работе с генераторами важно помнить о смертельной опасности отравления угарным газом. Такое оборудование, как и газовые или угольные грили, строго запрещено включать внутри домов, подвалов или гаражей. Генератор должен стоять на улице — не менее чем в шести метрах от окон и дверей — и быть защищенным от осадков.

Технику к генератору следует подключать только через качественные уличные удлинители, избегая работы с влажными приборами. Для дополнительной защиты рекомендуется установить детекторы угарного газа, а запасы бензина хранить вдали от жилых зон.

Как сохранить тепло в доме

Чтобы сохранить как можно больше тепла в доме во время морозов и отключений электричества, специалисты советуют свести к минимуму потери горячего воздуха. Для этого следует:

воздерживаться от ненужного открывания окон или дверей;

не оставлять открытыми двери в комнаты, которыми не пользуетесь;

затыкать щели под дверями полотенцами;

на ночь завешивать окна плотными шторами или одеялами.

Особого внимания в холодное время года требуют младенцы и пожилые люди, чей организм хуже поддерживает нормальную температуру тела. Детей до года нельзя оставлять в холодных помещениях — их следует одевать в цельные спальные мешки или теплые комбинезоны. Если же сохранить тепло в доме не удается, лучше временно переехать в более безопасное место.

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Пожилые люди также значительно быстрее замерзают из-за замедленного обмена веществ. В периоды сильных морозов важно регулярно проверять температуру в домах одиноких родственников или соседей почтенного возраста, убеждаясь, что их жилье достаточно отапливается.

Сохранить тепло в организме во время морозов поможет и соблюдение правильного питания. В холодную погоду лучше отказаться от кофе и алкоголя: хотя они и создают иллюзию согревания, на самом деле эти напитки заставляют тело терять тепло значительно быстрее.

Вместо этого лучше пить теплые сладкие чаи или горячий бульон — они придадут необходимую энергию и мягко согреют изнутри. Людям, страдающим хроническими заболеваниями или соблюдающим специальную диету, при изменении рациона питания необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Напомним, что во время длительных отключений света волосы, не высушенные феном, часто становятся пушистыми и непослушными, поскольку открытая кутикула впитывает влагу и подвергается трению. Стилист Трэвис Вальдес объяснил, как этого избежать: заменить махровое полотенце на микрофибру и правильно сушить пряди, чтобы сохранить их здоровыми и блестящими.

Кроме того, во время отключений электричества разряженный смартфон лишает пользователя связи и доступа к новостям, поэтому El Cronista со ссылкой на экспертов напоминает о пяти способах зарядить его без подключения к электросети.

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