ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
347
Время на прочтение
4 мин

Свет отключили, а отопления пока нет: как быстро согреться дома — простые и эффективные способы

Правильный режим питания, герметизация помещений и правильное размещение генераторов являются ключевыми факторами выживания в условиях сильных морозов и отключений электроэнергии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Эксперты рассказали, как быстро согреться дома, когда нет электричества и отопления

Эксперты рассказали, как быстро согреться дома, когда нет электричества и отопления / © Credits

Во время зимних отключений электроэнергии перед многими домовладельцами встает острый вопрос безопасного обогрева дома и длительного сохранения тепла.

С полезными рекомендациями по защите дома от холода в условиях отключения электричества поделились специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Эксперты отмечают: если для обогрева жилья планируется использовать дровяную печь, камин или переносной обогреватель, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и технические требования производителя.

Чтобы не остаться без тепла в случае аварийных отключений электричества, специалисты настоятельно рекомендуют заранее позаботиться о наличии хотя бы одного альтернативного источника обогрева. В частности, это:

  • несколько одеял, спальные мешки и теплые зимние пальто;

  • камин, соответствующий нормам, с большим количеством сухих дров или газовый камин;

  • переносные обогреватели.

Специалисты призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности при обогреве жилья. Электрические приборы должны быть исправными, с закрытыми нагревательными элементами и системой автоматического отключения. Обогреватели следует ставить не менее чем в метре от мебели или штор, подальше от воды и детских игр. Их запрещено накрывать, включать через удлинители или прокладывать шнур под коврами.

При использовании каминов, дровяных или керосиновых печей необходимо обеспечить качественную вентиляцию и ежегодно проверять систему отопления у специалистов. Для безопасной работы оборудования следует использовать только предусмотренные производителем виды топлива и никогда не сжигать в камине бумагу.

Соблюдайте правила безопасного освещения дома

Особое внимание во время отключения электричества следует уделять безопасности освещения и эксплуатации альтернативных источников энергии. Для освещения помещений лучше использовать фонарики на батарейках, ведь свечи часто становятся причиной пожаров и требуют постоянного присмотра.

При работе с генераторами важно помнить о смертельной опасности отравления угарным газом. Такое оборудование, как и газовые или угольные грили, строго запрещено включать внутри домов, подвалов или гаражей. Генератор должен стоять на улице — не менее чем в шести метрах от окон и дверей — и быть защищенным от осадков.

Технику к генератору следует подключать только через качественные уличные удлинители, избегая работы с влажными приборами. Для дополнительной защиты рекомендуется установить детекторы угарного газа, а запасы бензина хранить вдали от жилых зон.

Как сохранить тепло в доме

Чтобы сохранить как можно больше тепла в доме во время морозов и отключений электричества, специалисты советуют свести к минимуму потери горячего воздуха. Для этого следует:

  • воздерживаться от ненужного открывания окон или дверей;

  • не оставлять открытыми двери в комнаты, которыми не пользуетесь;

  • затыкать щели под дверями полотенцами;

  • на ночь завешивать окна плотными шторами или одеялами.

Особого внимания в холодное время года требуют младенцы и пожилые люди, чей организм хуже поддерживает нормальную температуру тела. Детей до года нельзя оставлять в холодных помещениях — их следует одевать в цельные спальные мешки или теплые комбинезоны. Если же сохранить тепло в доме не удается, лучше временно переехать в более безопасное место.

Пожилые люди также значительно быстрее замерзают из-за замедленного обмена веществ. В периоды сильных морозов важно регулярно проверять температуру в домах одиноких родственников или соседей почтенного возраста, убеждаясь, что их жилье достаточно отапливается.

Сохранить тепло в организме во время морозов поможет и соблюдение правильного питания. В холодную погоду лучше отказаться от кофе и алкоголя: хотя они и создают иллюзию согревания, на самом деле эти напитки заставляют тело терять тепло значительно быстрее.

Вместо этого лучше пить теплые сладкие чаи или горячий бульон — они придадут необходимую энергию и мягко согреют изнутри. Людям, страдающим хроническими заболеваниями или соблюдающим специальную диету, при изменении рациона питания необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Напомним, что во время длительных отключений света волосы, не высушенные феном, часто становятся пушистыми и непослушными, поскольку открытая кутикула впитывает влагу и подвергается трению. Стилист Трэвис Вальдес объяснил, как этого избежать: заменить махровое полотенце на микрофибру и правильно сушить пряди, чтобы сохранить их здоровыми и блестящими.

Кроме того, во время отключений электричества разряженный смартфон лишает пользователя связи и доступа к новостям, поэтому El Cronista со ссылкой на экспертов напоминает о пяти способах зарядить его без подключения к электросети.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie