Как быстро зарядить телефон / © pexels.com

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Медленная зарядка смартфона часто срывает планы, особенно когда времени на сборы мало или электричество включили ненадолго. На скорость зарядки аккумулятора незаметно влияют сразу несколько факторов — от качества кабеля и адаптера до перегрева или запущенных в фоновом режиме приложений.

Об этом говорится на портале Anker.

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Специалисты поделились несколькими простыми советами, которые помогут значительно ускорить этот процесс и не ждать часами у розетки.

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Заряжайте смартфон от розетки с помощью качественного кабеля и адаптера

Чтобы ваш смартфон заряжался как можно быстрее, подключайте его к настенной розетке с помощью качественного адаптера и сертифицированного кабеля, а не через USB-порт ноутбука или автомобиля. Убедитесь, что в настройках смартфона включена функция быстрой зарядки, если устройство её поддерживает.

Специалисты отмечают, что различные источники питания выдают разную мощность, поэтому напрямую влияют на время зарядки. Обычная настенная розетка на 230 Вт в сочетании с высокоскоростным адаптером обеспечивает стабильную подачу энергии и максимальную скорость.

В то же время разъёмы ноутбуков имеют ограниченную выходную мощность, а автомобильные USB-порты выдают нестабильный сигнал, что существенно замедляет процесс. Простой переход от компьютера или автомобиля к розетке сразу ускорит зарядку аккумулятора.

Также важно, чтобы характеристики блока питания соответствовали возможностям вашего смартфона. Современные модели поддерживают стандарты быстрой зарядки, такие как USB Power Delivery (USB-PD) или фирменные протоколы производителей, но слишком слабый адаптер заставит телефон автоматически снизить скорость зарядки. Для достижения наилучшего результата узнайте максимальную мощность, которую поддерживает ваш гаджет (например, 20, 30 или 45 Вт), и подберите совместимый адаптер с таким же или чуть более высоким показателем — это обеспечит максимальную скорость без ущерба для аккумулятора.

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Старайтесь не пользоваться смартфоном во время зарядки

Один из самых простых способов ускорить зарядку телефона — не трогать его, пока он подключен к сети. Во время активного использования часть энергии сразу уходит на работу дисплея, игр, видео или социальных сетей вместо того, чтобы накапливаться в аккумуляторе.

Эксперты отмечают, что такие нагрузки приводят к нагреву корпуса, из-за чего современные телефоны автоматически снижают мощность питания для защиты аккумулятора. Чтобы не терять время, на время зарядки лучше оставить гаджет в покое, закрыть фоновые приложения и положить его экраном вниз, чтобы уведомления не включали подсветку зря.

Во время зарядки выключите телефон или переведите его в режим полета

Если вы хотите, чтобы ваш телефон заряжался быстрее, следует полностью выключить его или перевести в режим полета. Полное выключение останавливает всю фоновую активность и связь, направляя максимум энергии непосредственно в аккумулятор.

Если же нужно оставаться на связи, режим полета отключит мобильные сети, Wi-Fi, Bluetooth и GPS, что также заметно сократит время зарядки, особенно при слабом сигнале, когда телефон напрасно тратит энергию на поиск сети.

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Воспользуйтесь режимом быстрой зарядки

Чтобы ваш телефон заряжался быстрее, проверьте настройки и убедитесь, что функция быстрой зарядки включена. На устройствах Android эту опцию обычно можно найти в разделах «Аккумулятор» или «Уход за устройством», тогда как защитные или интеллектуальные режимы иногда намеренно замедляют процесс ради безопасности аккумулятора.

Некоторые устройства также оснащены адаптивными или интеллектуальными системами зарядки, которые регулируют скорость в зависимости от привычек использования или температуры аккумулятора. Несмотря на то, что эти функции помогают сохранить состояние аккумулятора, они могут замедлять зарядку при определенных условиях. Если ваша цель — скорость, важно включить режим быстрой зарядки и использовать совместимое зарядное устройство и кабель.

При этом владельцам iPhone не нужно менять настройки вручную — в этих гаджетах быстрая зарядка активируется автоматически при подключении мощного адаптера стандарта USB-PD мощностью от 20 Вт.

Не допускайте перегрева смартфона во время зарядки

Температура воздуха напрямую влияет на скорость зарядки смартфона, ведь из-за сильного нагрева смартфон автоматически снижает мощность для защиты аккумулятора. Чтобы этого избежать, заряжайте устройство в прохладном и хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячего салона автомобиля или мягкой мебели, которая удерживает тепло.

Перед подключением к розетке также следует снимать толстые чехлы, создающие «парниковый эффект», а если гаджет уже нагрелся — дать ему немного остыть перед зарядкой.

Эксперты приходят к выводу, что скорость зарядки аккумулятора зависит от нескольких простых привычек: выбора качественного кабеля с мощным адаптером, включения режима быстрой зарядки, защиты от перегрева и минимальной нагрузки на смартфон при подключении к розетке. Соблюдение этих советов поможет существенно сократить время ожидания и быстрее вернуть гаджет в рабочее состояние.

Отключения электричества в Украине — полезные лайфхаки

Во время длительных отключений электроэнергии смартфон помогает поддерживать связь и получать информацию, но без подзарядки быстро разряжается. Чтобы продлить его работу, стоит включить режим энергосбережения, уменьшить яркость экрана и отключить мобильный интернет, Wi-Fi и Bluetooth, когда они не нужны.

Стоит отметить, что из-за непогоды, технических неисправностей или обстрелов отключения электричества затрудняют жизнь, а разряженный телефон лишает связи и доступа к новостям. Эксперты поделились пятью эффективными способами зарядить смартфон без электрической сети, в частности с помощью портативного зарядного устройства и USB-порта автомобиля.

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