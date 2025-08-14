ТСН в социальных сетях

Свет "вмикають" или "включають": как на самом деле правильно говорить и писать

Язык — это не только средство общения, но и отражение культуры и национальной идентичности. В быту мы часто не задумываемся, правильно ли употребляем определенные слова, особенно когда речь идет об электроприборах.

Как правильно: "вмикати" свет или "включати"

Как правильно: "вмикати» свет или «включати" / © www.freepik.com/free-photo

Итак, как сказать правильно — «включити світло» или «вмикати світло»? Оказывается, здесь есть четкое правило, а неправильное употребление — это следствие влияния другого языка.

Как правильно говорить — «включати» или «вмикати»

Когда мы подсоединяем любой прибор к источнику энергии — будь то лампа, компьютер, кондиционер или бойлер, правильно употреблять глагол «вмикати», а не «включати». Соответственно, когда прекращаем его работу — «вимикати», а не «виключати».

Правильно:

  • «вмикати світло»;

  • «вимикати телевізор»;

  • «умикач і вимикач».

Неправильно:

  • «включати лампу»;

  • «виключати праску».

Слова «включити» и «виключити» в этом смысле являются русскими и не относятся к нормативной украинской лексике.

Когда можно употреблять слово «виключити»

Известный языковед Анатолий Капелюшный в книге «Стилыстика й редагування» объясняет, что глагол «виключити» имеет совсем другое значение — «усунути», «позбавити», «зробити неможливим». Об этом пишет ресурс zaxid.net.

Примеры правильного употребления:

  • «виключити» из списка участников;

  • «виключити» из университета;

  • «виключити» определенный пункт из договора;

  • «виключити» возможность ошибки.

Почему важно говорить правильно

Различные кальки и заимствования незаметно изменяют структуру нашего языка, делают его менее подлинным. Использование правильных форм не только повышает уровень языковой культуры, но помогает сохранить чистоту украинской речи.

Интересные факты о словах «вмикати» и «включати»

  1. Историческое происхождение. Слово «вмикати» происходит от древнеукраинского «микати» — прикасаться, соединять.

  2. Синонимы. В староукраинском языке можно было встретить «запускать», «пускать» в значении «вмикати».

  3. Языковая экономия. «Вмикати» и «вимикати» более короткие и более легкие для произношения, чем кальки «включати» и «виключати».

  4. Фразеология. В украинских пословицах нет никаких форм «включати», зато есть «вмикати», например, «Вмикай розум, коли говориш».

