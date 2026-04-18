Светлая суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать в этот день

Сегодня, 18 апреля, у христиан — Светлая суббота. Это шестой день после Пасхи, который входит в Светлую неделю (Светлую седмицу). Верующие по-прежнему приветствуют друг друга словами: «Христос Воскрес!» — «Поистине Воскрес!».

Светлая неделя — это особенное время, когда в церквях не звучат скорбные молитвы, а богослужения проходят в праздничном настроении.

Что значит Светлая суббота

Светлая суббота символизирует завершение Пасхальной недели. В этот день в храмах еще совершаются торжественные богослужения, а Царская брама (главная дверь иконостаса) остается открытой — как знак открытого неба и Божьей благодати для людей.

Обычно в этот день в храмах проходят богослужения. Верующие благодарят Бога за праздник Воскресения и молятся за близких.

В семьях продолжаются пасхальные застолья, люди наведываются к родным и друзьям, делятся куличами и пасхальными яйцами. Доброе дело считается помогать другим.

Какие запреты существуют

Светлая суббота не имеет строгих запретов, как дни Великого поста, но есть определенные рекомендации:

не стоит унывать и ссориться — это период радости, следует избегать конфликтов и негативных эмоций;

нельзя проводить заупокойные службы — на протяжении всей Светлой недели не совершаются панихиды, ведь внимание сосредоточено на Воскресении.

следует избегать тяжелого труда — традиционно советуют не перегружать себя работой, а посвятить время семье и духовности.

Светлая суббота — это день радости, благодарности и завершения пасхального празднования. Он напоминает, что главное в празднике — не обряды, а внутреннее состояние человека, его вера, доброта и готовность делиться светом с другими.

