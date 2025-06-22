Свежая зелень будет до глубокой осени: что посеять в июне, чтобы успеть собрать щедрый урожай

Кинза очень быстро сходит и имеет краткий цикл созревания. Если регулярно срезать зелень, растение будет восстанавливаться и давать новую порцию урожая.

Укроп. Это довольно неприхотливая зелень, которая хорошо растет даже на обедневшей почве и при недостатке влаги. Укроп быстро дает зеленую массу, хорошо переносит резкие перепады температуры.

Петрушка отлично подходит для повторного посева. При правильном уходе она будет давать благоухающую и сочную зелень до самых морозов.

Базилик любит тепло, поэтому июнь — это идеальное время для его выращивания. Частое прищипывание верхушек стимулирует обильное кущение и обеспечивает стабильным урожаем душистых листьев.