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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
38
Время на прочтение
2 мин

Свежая зелень будет до глубокой осени: что посеять в июне, чтобы успеть собрать щедрый урожай

Июнь — один из самых благоприятных месяцев для посева пряных трав. Благодаря теплому, длительному световому дню и достаточной влажности почвы, зелень будет активно прорастать, поэтому вы сможете собрать не один урожай до первых заморозков.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какую зелень можно посеять в июне

Какую зелень можно посеять в июне / © Credits

Какие пряные травы лучше сеять в июне, чтобы иметь свежую зелень на своем столе до поздней осени

  • Кинза очень быстро сходит и имеет краткий цикл созревания. Если регулярно срезать зелень, растение будет восстанавливаться и давать новую порцию урожая.

  • Укроп. Это довольно неприхотливая зелень, которая хорошо растет даже на обедневшей почве и при недостатке влаги. Укроп быстро дает зеленую массу, хорошо переносит резкие перепады температуры.

  • Петрушка отлично подходит для повторного посева. При правильном уходе она будет давать благоухающую и сочную зелень до самых морозов.

  • Базилик любит тепло, поэтому июнь — это идеальное время для его выращивания. Частое прищипывание верхушек стимулирует обильное кущение и обеспечивает стабильным урожаем душистых листьев.

  • Мята, мелисса, чабрец. Эти ароматные травы тоже хорошо высевать в июне. Если посадить их сейчас, они успеют укрепить корневую систему к осени и дадут первый урожай.

Как подготовить почву для высева зелени в июне: полезные советы

  1. Рыхлите землю, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и воды. Это значительно облегчит прорастание семян.

  2. Обогащайте почву органикой. Компост и перегной насыщают землю питательными веществами и стимулируют развитие здоровых растений.

  3. Обильно полейте грядки перед посевом зелени. Особенно важно сделать это в жаркую погоду, когда влага быстро испаряется из верхнего слоя земли.

Полезные факты о зелени

  • Многие пряные травы обладают лечебными свойствами: петрушка очищает организм, мята успокаивает нервную систему, чабрец оказывает антисептическое действие.

  • Зелень активно используется в фитотерапии: из нее готовят чаи, настои, компрессы.

  • Пряные травы значительно улучшают вкус блюд, заменяя вредные усилители вкуса и соль.

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Дата публикации
Количество просмотров
38
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