Свежая зелень всю зиму: четыре растения, которые легко вырастить на подоконнике

Зелень на подоконнике

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Даже зимой можно иметь под рукой свежую зелень, не тратя много времени на уход за ней и не обустраивая домашнюю теплицу. Специалисты по садоводству советуют выращивать пряные травы прямо на кухонном подоконнике. Для этого достаточно нескольких горшков, подходящего грунта и небольшого количества естественного света.

Об этом пишет издание Mirror.

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Среди растений, которые хорошо подходят для выращивания в домашних условиях в холодное время года, специалисты выделяют базилик, мяту, тимьян и шнитт-лук. Они не только обеспечат свежими ингредиентами для приготовления блюд, но и придадут дому приятный аромат и зеленые оттенки.

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Базилик

Для выращивания базилика понадобится небольшой горшок или контейнер для рассады с дренажными отверстиями. Его следует наполнить лёгкой почвой, хорошо пропускающей воду, или органическим компостом. Лучше всего поставить емкость на южное подоконник. Если естественного освещения недостаточно, можно воспользоваться специальной фитолампой полного спектра.

Семена базилика распределяют по поверхности предварительно увлажненной почвы, слегка прижимают и присыпают тонким слоем земли. Затем горшок накрывают прозрачным пластиковым пакетом, чтобы сохранить тепло и влагу. Обычно первые ростки появляются через 3–7 дней.

Мята

Еще одно неприхотливое растение для зимнего подоконника — мята. Она лучше приспособлена к прохладным условиям, поэтому ее выращивание не требует особых усилий.

Для посадки рекомендуется использовать контейнер глубиной примерно 20 сантиметров с дренажными отверстиями. Мелкие семена равномерно рассыпают по поверхности увлажненной почвы. Их можно оставить открытыми или присыпать совсем тонким слоем земли толщиной 3–6 миллиметров. После этого поверхность осторожно увлажняют из пульверизатора, а горшок накрывают прозрачным пакетом. Прорастание мяты обычно занимает 14–21 день.

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Тимьян

Особенно хорошо в сухом и тёплом воздухе отапливаемых помещений чувствует себя тимьян. Для его выращивания подойдёт горшок с рыхлой почвой, которая быстро пропускает воду. Также можно приобрести уже готовый молодой саженец в садовом центре.

Растение желательно поставить у самого солнечного окна. Важно не переусердствовать с поливом: почва должна полностью просыхать между поливами. После полива лишнюю воду из поддона необходимо сливать. При правильном уходе свежие веточки тимьяна можно собирать в течение всей зимы.

Лук-шалот

Еще одним удачным выбором для домашнего огорода специалисты называют шнит-лук. Он хорошо переносит недостаточное зимнее освещение и перепады температур, характерные для кухонных подоконников.

Для посадки подойдет питательный компост, который удерживает влагу, но в то же время обеспечивает надлежащий дренаж. Горшок рекомендуется поставить на самое светлое, желательно южное, подоконник. В идеале шнит-лук должен получать 4–6 часов солнечного света ежедневно.

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Для этого не нужны специальные навыки или сложное оборудование — достаточно правильно подобрать растения, обеспечить им необходимое освещение и не забывать о умеренном поливе.

Напомним, что даже зимой сад может оставаться ярким и уютным. Садовод показал, как за несколько минут создать настенную композицию из морозостойких растений, вечнозелёного плюща и цветов, которые будут радовать глаз в холодное время года.

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