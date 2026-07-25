Свиньи-убийцы на скамье подсудимых: как в средневековье судили животных как преступников

© pixabay.com

Реклама

Историки подтвердили, что в Средневековьепроводились многочисленные судебные процессы над животными. Так, например, 10 января 1457 года суд во французском Савиньи-сюр-Этанге рассмотрел дело свиньи и шести поросят, подозреваемых в смерти пятилетнего мальчика Жана Мартена. Свидетели утверждали, что животные были в крови ребёнка и поедали его тело.

Об этом пишет The Daily Galaxy.

Как проходили суды над животными в Средневековье

Судебные заседания проходили с соблюдением формальных процедур и ничем не отличались от рассмотрения дел между людьми. По делу 1457 года заседали судья Николя Каруайон, прокурор, юрисконсульт при дворе герцога Бургундии, писец, свидетели и палач. Свинью приговорили к повешению вверх ногами, тогда как шестерых поросят не казнили, поскольку их вина не была доказана.

Реклама

Животных не упоминали в официальных документах, однако историк Свен Гинс присвоил свинье литературное имя «Сустиция» (от латинских слов «свинья» и «правосудие») для целей научного анализа.

Наиболее громкие дела

Свиньи чаще всего фигурировали в таких судебных процессах. По данным исследования, опубликованного в журнале Sophia, на их долю приходилось более четверти всех задокументированных судебных процессов над животными и большинство дел во Франции. Остальные случаи касались лошадей, собак, волов, а иногда даже насекомых и улиток.

Среди известных эпизодов — процесс 1379 года в Сен-Марсель-ле-Жюссе после гибели ребёнка пастуха и дело 1386 года в Фалезе, где свинью казнили за убийство мальчика. Перед казнью животное надели в человеческую одежду — этот эпизод стал одним из самых известных примеров исторических курьезов, которые до сих пор изучают исследователи.

Средневековые свиньи физически были ближе к диким кабанам, чем современные породы — их зубы, сила и всеядность делали их опасными для окружающих, особенно для маленьких детей.

Реклама

В целом судебные процессы делились по типу судов. Светские суды рассматривали дела отдельных домашних животных, обвиняемых в нанесении травм или убийстве человека. Церковные суды могли судить целые колонии насекомых или вредителей, уничтожавших урожай.

Сегодня же уголовное право требует для назначения наказания осознания вины и правосубъектности. Средневековые суды действовали по иным принципам. Для них формальный процесс и публичный приговор были способом восстановить порядок и подчеркнуть господство человека над природой.

Новости партнеров