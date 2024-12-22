Свитер не растянется во время стирки: запомните эти особенности ухода за одеждой

Не каждой хозяйке удается постирать свитер так, чтобы он не потерял своей первозданной формы.
Правильный уход за трикотажными и шерстяными изделиями поможет сохранить их привлекательный внешний вид и продлить срок ношения. Вот на какие особенности нужно обратить внимание во время стирки свитеров.
Как правильно стирать свитера, чтобы они не теряли свою первозданную форму
- Правило №1. Обязательно выворачивайте свитер перед тем, как положить его в барабан. Так вы сохраните цвет одежды и избежите появления катышек.
- Правило №2. Если вы стираете свитера темного цвета, обязательно используйте морскую соль. Этот способ предотвращает потерю насыщенного оттенка изделия. Кроме того, соль смягчает воду, это благоприятно сказывается на состоянии ткани и она не растягивается. Добавьте одну чайную ложку соли в барабан стиральной машины, также можно сыпать на стирку. Морская соль помогает устранить неприятные запахи и жирные устаревшие пятна.
- Правило №3. Не сыпьте много кондиционера для белья, это может привести к выцветанию изделий. Следует также учитывать возможный накопительный эффект кондиционера, проявляющийся после нескольких стирок. Поэтому добавлять средство следует согласно рекомендованной дозе, эта информация указана на упаковке.
- Правило №4. Свитера из шерсти и трикотажа крайне нежны и капризны, поэтому их необходимо стирать отдельно от вещей с молниями, пуговицами или другими элементами, которые могут повредить одежду и растянуть ее.
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