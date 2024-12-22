Свитер не растянется во время стирки: запомните эти особенности ухода за одеждой

Не каждой хозяйке удается постирать свитер так, чтобы он не потерял своей первозданной формы.

Правильный уход за трикотажными и шерстяными изделиями поможет сохранить их привлекательный внешний вид и продлить срок ношения. Вот на какие особенности нужно обратить внимание во время стирки свитеров.

Как правильно стирать свитера, чтобы они не теряли свою первозданную форму

Правило №1. Обязательно выворачивайте свитер перед тем, как положить его в барабан. Так вы сохраните цвет одежды и избежите появления катышек.

Обязательно выворачивайте свитер перед тем, как положить его в барабан. Так вы сохраните цвет одежды и избежите появления катышек. Правило №2. Если вы стираете свитера темного цвета, обязательно используйте морскую соль. Этот способ предотвращает потерю насыщенного оттенка изделия. Кроме того, соль смягчает воду, это благоприятно сказывается на состоянии ткани и она не растягивается. Добавьте одну чайную ложку соли в барабан стиральной машины, также можно сыпать на стирку. Морская соль помогает устранить неприятные запахи и жирные устаревшие пятна.

Если вы стираете свитера темного цвета, обязательно используйте морскую соль. Этот способ предотвращает потерю насыщенного оттенка изделия. Кроме того, соль смягчает воду, это благоприятно сказывается на состоянии ткани и она не растягивается. Добавьте одну чайную ложку соли в барабан стиральной машины, также можно сыпать на стирку. Морская соль помогает устранить неприятные запахи и жирные устаревшие пятна. Правило №3. Не сыпьте много кондиционера для белья, это может привести к выцветанию изделий. Следует также учитывать возможный накопительный эффект кондиционера, проявляющийся после нескольких стирок. Поэтому добавлять средство следует согласно рекомендованной дозе, эта информация указана на упаковке.

Не сыпьте много кондиционера для белья, это может привести к выцветанию изделий. Следует также учитывать возможный накопительный эффект кондиционера, проявляющийся после нескольких стирок. Поэтому добавлять средство следует согласно рекомендованной дозе, эта информация указана на упаковке. Правило №4. Свитера из шерсти и трикотажа крайне нежны и капризны, поэтому их необходимо стирать отдельно от вещей с молниями, пуговицами или другими элементами, которые могут повредить одежду и растянуть ее.

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