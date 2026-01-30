Свитера не будут кашлатиться десятилетиями: это нужно делать перед стиркой, чтобы были, как новые

Как стирать свитера, чтобы не было катышек / © Freepik

Каждая хозяйка знает, как досадно видеть, что любимый свитер после нескольких стирок теряет привлекательный вид: появляются катышки, ткань становится жесткой, а цвет тускнеет. Но сама одежда еще вполне пригодна для ношения. На самом деле проблема не в качестве вещи, а в неправильной подготовке к стирке. Есть одно простое действие, которое стоит сделать перед тем, как положить свитер в машинку, и тогда он будет выглядеть, как только что купленный.

Что сделать перед стиркой, чтобы свитера не кашлатились

Перед стиркой свитер обязательно нужно вывернуть наизнанку. Именно лицевая сторона больше всего страдает от трения о барабан стиральной машины, другие вещи и молнии. Когда ткань находится внутри, она меньше контактирует с агрессивной средой и волокна не расслаиваются. Это значительно уменьшает образование катышек и сохраняет гладкость поверхности.

Еще лучше поместить свитер в специальный мешок для деликатной стирки. Он создает дополнительный барьер между тканью и барабаном машины. Благодаря этому:

уменьшается механическое повреждение волокон;

вещь не растягивается;

сохраняется исходная форма изделия.

Даже тончайший трикотаж в таком мешке выдерживает десятки стирок без потери качества.

Свитера любят нежное отношение. Следует выбирать деликатный или ручной режим, температуру не выше 30 градусов и минимальные обороты отжима. Горячая вода и сильное вращение — главные враги мягкого трикотажа. Именно они поднимают ворс и запускают процесс лохматости.

Для стирки свитера лучше всего подходят жидкие средства для шерсти и деликатных тканей. Они мягче воздействуют на волокна и не оставляют жесткого осадка. Обычный порошок часто действует более агрессивно, из-за чего ткань становится более грубой, а катышки появляются быстрее.