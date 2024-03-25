Своя зелень за 10 дней: как посеять укроп и петрушку, чтобы быстро получить первый урожай

На самом деле, зелень может сходить очень быстро, если знать несколько маленьких уловок. Опытные огородники с удовольствием делятся своими секретами по получению быстрого урожая укропа и петрушки. Рассказываем, как правильно подготовить семена и когда лучше сеять зелень, чтобы получить урожай как можно скорее.

Как подготовить семена укропа и петрушки, чтобы зелень быстрее взошла

Замочите в водке. Этот метод подходит для быстрого прорастания петрушки. Водка растворяет эфирные масла семян, поэтому ускоряется процесс всхождения зелени. Для этого надо насыпать семена на тарелочку, залить водкой так, чтобы она полностью покрыла каждое семя, и оставить ровно на 15 минут, больше нельзя. Затем промойте семена проточной водой и хорошо высушите.

Этот метод подходит для быстрого прорастания петрушки. Водка растворяет эфирные масла семян, поэтому ускоряется процесс всхождения зелени. Для этого надо насыпать семена на тарелочку, залить водкой так, чтобы она полностью покрыла каждое семя, и оставить ровно на 15 минут, больше нельзя. Затем промойте семена проточной водой и хорошо высушите. Горячая вода. Таким методом можно размягчить оболочку семян, тогда они очень быстро всходят. Залейте посевной материал горячей водой, но не крутым кипятком, и оставьте на 10 часов. Затем можно будет высевать в открытый грунт.

Как и когда сеять укроп и петрушку, чтобы получить первый урожай через 10 дней

Петрушку нужно сеять в апреле. Для посева этой зелени выберите сухое и защищенное место, петрушка не любит излишней влаги и ветра. Семена обычно высаживают на глубину до одного сантиметра. Расстояние между ним должно быть не менее полутора сантиметров, чтобы всходам было где расти. Междурядье должно составлять не менее 15 сантиметров, тогда петрушка будет хорошо куститься, а зелень будет крепкой и сочной. После высева петрушки грядку нужно накрыть пленкой или агроволокном, когда появятся ростки, пленку можно убрать. Поливайте петрушку по мере подсыхания грунта, но воздерживайтесь от чрезмерного увлажнения почвы.

Для посева этой зелени выберите сухое и защищенное место, петрушка не любит излишней влаги и ветра. Семена обычно высаживают на глубину до одного сантиметра. Расстояние между ним должно быть не менее полутора сантиметров, чтобы всходам было где расти. Междурядье должно составлять не менее 15 сантиметров, тогда петрушка будет хорошо куститься, а зелень будет крепкой и сочной. После высева петрушки грядку нужно накрыть пленкой или агроволокном, когда появятся ростки, пленку можно убрать. Поливайте петрушку по мере подсыхания грунта, но воздерживайтесь от чрезмерного увлажнения почвы. Укроп можно высевать в начале апреля на солнечном участке. Перед тем, как высевать семена, ряды лучше полить водой. Семена следует сажать на глубину полтора сантиметра. После посева накройте участок пленкой до появления первых всходов, затем уберите.

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