Священник рассказал, что можно делать с освященными ивовыми веточками

Вчера, 28 апреля, христиане восточного обряда праздновали Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). Что делать с ивовыми веточками после праздника? Священник ответил.

Как рассказал Общественному архиепископ Кропивницкий и Головановский Марк, Вербное воскресенье – это особое событие, когда упоминается момент воскресения Иисусом Христом Лазаря. Весть об этом чуде быстро распространилась, и когда Сын Божий въезжал в Иерусалим, люди приветствовали его пальмовыми веточками как лидера.

В Украине пальмы не растут, а потому мы издавна берем с собой в храм вербовые веточки. Они только распустились весной, что очень символично. Зимой ветки "спали", словно были мертвыми, а с приходом тепла "ожили". Это символизирует победу жизни над смертью.

Что нужно делать с ивой после освящения

Священник отмечает, что большинство традиций, которые существуют среди украинского народа, не христианские или церковные, а скорее бытовые. Например, в старину наши предки варили из веточек зелья, которым позже поили скот, чтобы не болел. Зажженными веточками освященной ивы окуривали помещение в доме.

Ну и, конечно, стоит упомянуть о традиции среди молодежи, "бить" веточками ивы других и произносить: "Не я бью, ива бьет".

В Церкви ко всем этим обрядам относятся снисходительно, хотя и не поощряют их. В общем, говорит священник, нет четких рекомендаций, что делать с освященной ивой. Обычно ее хранят до следующего года как символ праздника.

Что делать с прошлогодними веточными веточками

Также возникает вопрос, что делать с прошлогодними освященными ивовыми веточками. На него ответил священник и преподаватель Волынской православной богословской академии Андрей Хромяк.

По его словам, если человек проживает в сельской местности, он может измельчить веточки и закопать их в землю. Места могут закопать измельченную иву в цветниках перед многоквартирным домом. Выбрасывать освященные веточки категорически запрещено.

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