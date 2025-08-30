- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 1 мин
Священник рассказал, почему категорически нельзя говорить "земля пухом"
Во фразе "пусть земля будет пухом" скрыта опасность.
Часто по поводу покойных говорят фразу "пусть земля будет пухом". Впрочем, говорить не стоит.
Об этом рассказал священник УПЦ Владимир в своем Tik-Tok.
"Полная фраза звучит: "Пусть земля тебе будет пухом и мягко покрывает песок, чтобы собаки могли вырыть твои кости". Так желали врагам", - подчеркнул священнослужитель.
По его словам, в древности было такое проклятие.
Заметим, своими корнями фраза уходит от времен Римской империи. Латинская фраза "Sit Tibi Terra Levis" использовалась как эпитафия для умерших, но она имела отрицательное значение и ее даже применяли как проклятие. Их могли использовать на надгробиях людей, которых не любили и ненавидели при жизни.
