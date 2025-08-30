Священник рассказал, почему категорически нельзя говорить "земля пухом"

Кладбище. / © Фото из открытых источников

Часто по поводу покойных говорят фразу "пусть земля будет пухом". Впрочем, говорить не стоит.

Об этом рассказал священник УПЦ Владимир в своем Tik-Tok.

"Полная фраза звучит: "Пусть земля тебе будет пухом и мягко покрывает песок, чтобы собаки могли вырыть твои кости". Так желали врагам", - подчеркнул священнослужитель.

По его словам, в древности было такое проклятие.

Заметим, своими корнями фраза уходит от времен Римской империи. Латинская фраза "Sit Tibi Terra Levis" использовалась как эпитафия для умерших, но она имела отрицательное значение и ее даже применяли как проклятие. Их могли использовать на надгробиях людей, которых не любили и ненавидели при жизни.

