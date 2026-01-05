- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 320
- Время на прочтение
- 2 мин
Святая вода на Крещение в 2026 году: когда набрать и сколько хранить, чтобы она работала
Крещение, или Крещение Господне, — один из важнейших христианских праздников, традиционно связанный с освящением воды. Каждый год верующие набирают так называемую иорданскую воду, считая ее особенной в духовном плане. В 2026 году праздник выпадает на 6 января.
Когда набирать воду на Крещение 2026 года
Освящение воды в храмах проходит в два этапа:
5 января, в Подвечерье Крещения — после утреннего или вечернего богослужения;
6 января, в сам день праздника — после праздничной литургии.
Церковь считает, что вода, освящённая в любой из этих дней, имеет одинаковую духовную силу. Поэтому каждый может выбрать наиболее удобное время для посещения храма. В некоторых городах и селах также проводят освящение открытых водоемов, где можно набрать святую воду.
Можно ли набирать воду из-под крана
Существует распространенное представление, что в ночь на Крещение любая вода становится священной. Официально церковь этого не подтверждает: иорданской считается только вода, освященная во время богослужения. Поэтому лучше всего набирать святую воду прямо в храме.
Как хранить крещенскую воду
По традиции, освященную на Крещение воду можно хранить в течение года и даже дольше. Она не теряет своей силы, если относиться к ней с уважением.
Основные правила хранения:
Держать в чистом, желательно стеклянном сосуде;
Хранить в прохладном месте, подальше от солнца;
Не использовать в бытовых целях, относиться к воде с уважением.
Обычно крещенскую воду употребляют натощак в небольшом количестве или используют для благословения дома в течение года.
Для многих Крещения — не только традиция, но и напоминание о внутренней сосредоточенности, вере и духовном обновлении. Именно с таким отношением советуют набирать и беречь святую воду.