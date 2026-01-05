Святая вода на Крещение в 2026 году: когда набрать и сколько хранить, чтобы она работала

Крещение 2026: когда набирать воду / © Pixabay

Когда набирать воду на Крещение 2026 года

Освящение воды в храмах проходит в два этапа:

5 января, в Подвечерье Крещения — после утреннего или вечернего богослужения;

6 января, в сам день праздника — после праздничной литургии.

Церковь считает, что вода, освящённая в любой из этих дней, имеет одинаковую духовную силу. Поэтому каждый может выбрать наиболее удобное время для посещения храма. В некоторых городах и селах также проводят освящение открытых водоемов, где можно набрать святую воду.

Можно ли набирать воду из-под крана

Существует распространенное представление, что в ночь на Крещение любая вода становится священной. Официально церковь этого не подтверждает: иорданской считается только вода, освященная во время богослужения. Поэтому лучше всего набирать святую воду прямо в храме.

Как хранить крещенскую воду

По традиции, освященную на Крещение воду можно хранить в течение года и даже дольше. Она не теряет своей силы, если относиться к ней с уважением.

Основные правила хранения:

Держать в чистом, желательно стеклянном сосуде; Хранить в прохладном месте, подальше от солнца; Не использовать в бытовых целях, относиться к воде с уважением.

Обычно крещенскую воду употребляют натощак в небольшом количестве или используют для благословения дома в течение года.

Для многих Крещения — не только традиция, но и напоминание о внутренней сосредоточенности, вере и духовном обновлении. Именно с таким отношением советуют набирать и беречь святую воду.