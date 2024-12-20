Святой вечер 2024: какие традиции, что должно быть на столе и что категорически запрещено

Рождество, которое в этом году приходится на среду, 25 декабря, – один из самых больших церковных праздников. Ему предшествует Святой вечер. Главная традиция этого дня – собираться семьей за столом, когда на небе засияет первая звезда.

Как традиции на Святвечер, 24 декабря, – читайте в материале ТСН.ua.

По обычаю, к празднику хозяйки тщательно убирали в домах, застилали новые или чисто выстиранные скатерти и полотенца, готовили праздничную одежду. А еще с самого утра 24 декабря начинались приготовления к ужину. Сначала готовили кутью и узвар, которые считались Божьей пищей. Уже потом – другие блюда. Они должны быть постными, потому что до 25 декабря продолжается строгий Рождественский пост.

На Святвечер, перед ужином, хозяин вносит в дом дидуха и ставит его под образами. Это символизирует благосостояние, хороший урожай и достаток.

На стол принято выкладывать солому или сено, а сверху стелить скатерть. В углах стола раскладывают зубчики чеснока – это должно уберечь дом от злых сил и болезней. Также ставят свечу, которая символизирует Божественный свет.

Хозяйки готовят на Святой вечер 12 постных блюд. Сейчас они могут быть разными, но главное – постными. Традиционно же на Святвечер готовили кутью, борщ с ушками, грибную юшку, вареники, голубцы, селедку, грибы, тушеную капусту, рыбу, фасоль, пампушки и узвар.

За стол в Святой вечер вся семья садилась только с появлением первой звезды на небе. Перед началом трапезы надо помолиться и прочесть "Отче наш". Пока ужин не подойдет к концу, запрещено выходить из-за стола, и особенно из дома, чтобы не впустить в жилье нечистую силу. По поверью, на Святвечер души умерших приходят навестить родственников, а потому недоеденные блюда оставляли на столе на ночь, чтобы угостить умерших.

В этот день строго-настрого запрещено ругаться, злословить, говорить плохо о других. Святвечер должен проходить в дружеской атмосфере. Кроме того, громкое веселье следует отложить. Зато после трапезы можно начинать колядовать, чтобы прославлять рождение Христа.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, будут ли снег и мороз на Рождество. В частности, температура воздуха будет около нуля, но возможен небольшой плюс.

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