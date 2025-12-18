ТСН в социальных сетях

Святой вечер 2025: какие традиции, что должно быть на столе и что категорически запрещено

Хозяйки готовят на Святый вечер 12 постных блюд, а к столу садятся с появлением первой звезды на небе.

Сочельник.

Сочельник. / © Фото из открытых источников

Святвечер празднуют в канун Рождества Христова. Это семейный праздник, исполненный символики и глубокого содержания. Оно совмещает христианские верования с древними народными обычаями. Главная традиция этого вечера – собираться семьей за столом, когда на небе засияет первая звезда.

Как традиции на Святвечер, 24 декабря – читайте в материале ТСН.ua.

Народные традиции Святвечера

День накануне Рождества посвящали приготовлению, очищению дома и молитве, а сам Святой вечер был очень обрядовым. До появления первой звезды члены семьи ничего не ели – это символизировало ожидание рождения Христа.

Хозяйки тщательно убирали в домах, застилали новые или чисто выстиранные скатерти и полотенца, готовили праздничную одежду. От самого продолжались приготовления к праздничному ужину, на который готовили песни, потому что до 25 декабря продолжается суровый Рождественский пост.

Перед ужином хозяин вносил в дом дедух — сноп пшеницы или ржи, символизировавший дух предков, урожай и благополучие. По традиции стол застилали сеном, в углах клали зубчики чеснока, потому что верили, что он оберегает дом от злых сил. Сверху клали праздничную скатерть, ставили и зажигали рождественскую свечу, символизирующую Божественный свет.

На стол ставили 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Почетное место занимали кутья и компота, которые называли Божьей пищей. Кутю пробовали первым. Иногда хозяин подбрасывал ложку этого блюда к потолку: сколько зерен прилипнет, таким щедрым будет год.

Ужин начинался с молитвы. В общем за столом должно царить тишина, покой, уважительное отношение друг к другу. Считалось, что как пройдет Святвечер — таким будет и весь год.

Традиционные блюда на Святвечер:

  • кутья

  • компота

  • борщ постный с грибами или фасолью

  • вареники с капустой, картофелем или маком

  • голубцы песни

  • рыба или сельдь

  • фасоль или горох

  • тушеная капуста

  • грибная уха

  • пышки

  • песни блины

  • каша или картофель

Святвечер сегодня

В настоящее время многие традиции сохранились, а некоторые адаптировались к современной жизни. Хотя не все соблюдают строгий пост, но на Святвечер обычно готовят 12 постных блюд, потому что они были и остаются важным символом.

Святвечер и сейчас является днем семейного единства, возвращения домой, тепла и памяти о роде. За стол вся семья садится только с появлением первой звезды на небе. Перед началом трапезы все молятся и читают "Отче наш".

В этот день родные дарят друг другу подарки, украшают жилища рождественскими декорациями, колядуют и сохраняют дух этого великого праздника.

Особенно сильные обрядовые традиции сохраняются в западных областях. Там торжественно вносят дидуха и начинают активное колядование уже со Святвечера

В этот день строго-настрого запрещено ругаться, злословить, говорить плохо о других. Святвечер должен проходить в дружеской атмосфере. Кроме того, громкое веселье следует отложить. Зато после трапезы можно начинать колядовать, чтобы прославлять рождение Христа.

Напомним, мы писали о том, как праздновали Святвечер наши предки — что из их обычаев популярно до сих пор.

