Святой вечер 2025: какие традиции, что должно быть на столе и что категорически запрещено

Сочельник.

Святвечер празднуют в канун Рождества Христова. Это семейный праздник, исполненный символики и глубокого содержания. Оно совмещает христианские верования с древними народными обычаями. Главная традиция этого вечера – собираться семьей за столом, когда на небе засияет первая звезда.

Как традиции на Святвечер, 24 декабря – читайте в материале ТСН.ua.

Народные традиции Святвечера

День накануне Рождества посвящали приготовлению, очищению дома и молитве, а сам Святой вечер был очень обрядовым. До появления первой звезды члены семьи ничего не ели – это символизировало ожидание рождения Христа.

Хозяйки тщательно убирали в домах, застилали новые или чисто выстиранные скатерти и полотенца, готовили праздничную одежду. От самого продолжались приготовления к праздничному ужину, на который готовили песни, потому что до 25 декабря продолжается суровый Рождественский пост.

Перед ужином хозяин вносил в дом дедух — сноп пшеницы или ржи, символизировавший дух предков, урожай и благополучие. По традиции стол застилали сеном, в углах клали зубчики чеснока, потому что верили, что он оберегает дом от злых сил. Сверху клали праздничную скатерть, ставили и зажигали рождественскую свечу, символизирующую Божественный свет.

На стол ставили 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Почетное место занимали кутья и компота, которые называли Божьей пищей. Кутю пробовали первым. Иногда хозяин подбрасывал ложку этого блюда к потолку: сколько зерен прилипнет, таким щедрым будет год.

Ужин начинался с молитвы. В общем за столом должно царить тишина, покой, уважительное отношение друг к другу. Считалось, что как пройдет Святвечер — таким будет и весь год.

Традиционные блюда на Святвечер:

кутья

компота

борщ постный с грибами или фасолью

вареники с капустой, картофелем или маком

голубцы песни

рыба или сельдь

фасоль или горох

тушеная капуста

грибная уха

пышки

песни блины

каша или картофель

Святвечер сегодня

В настоящее время многие традиции сохранились, а некоторые адаптировались к современной жизни. Хотя не все соблюдают строгий пост, но на Святвечер обычно готовят 12 постных блюд, потому что они были и остаются важным символом.

Святвечер и сейчас является днем семейного единства, возвращения домой, тепла и памяти о роде. За стол вся семья садится только с появлением первой звезды на небе. Перед началом трапезы все молятся и читают "Отче наш".

В этот день родные дарят друг другу подарки, украшают жилища рождественскими декорациями, колядуют и сохраняют дух этого великого праздника.

Особенно сильные обрядовые традиции сохраняются в западных областях. Там торжественно вносят дидуха и начинают активное колядование уже со Святвечера

В этот день строго-настрого запрещено ругаться, злословить, говорить плохо о других. Святвечер должен проходить в дружеской атмосфере. Кроме того, громкое веселье следует отложить. Зато после трапезы можно начинать колядовать, чтобы прославлять рождение Христа.

