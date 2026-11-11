Святвечер в 2026 году: что категорически нельзя делать 24 декабря

Что нельзя делать на Сочельник / © pexels.com

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Наши предки верили, что в этот день следует избегать ссор, не злословить, не одалживать деньги и заранее завершить домашние дела. Некоторые из этих обычаев сохранились до сих пор, хотя в каждой семье их соблюдают по-своему.

Рассказываем, чего по народным поверьям не стоит делать на Святвечер, какие приметы связаны с 24 декабря и как провести этот вечер по украинским традициям.

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Что нельзя делать на Святвечер

Ссориться и вспоминать старые обиды

В народе верили, что Святвечер нужно проводить в мире с родными. Поэтому в этот день старались не ссориться, не упрекать друг друга и не выяснять отношения из-за давних споров.

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Перед праздничным ужином было принято мириться и извиняться, если кого-то обидели. Считалось, что согласие в семье на Сочельник поможет сохранить хорошие отношения и дальше.

Откладывать домашние дела на вечер

Уборку, стирку и другие домашние заботы обычно пытались завершить к Святвечеру. Хозяйки заранее готовили блюда, убирали дом и накрывали на стол, чтобы вечером собраться с родными.

По народным обычаям, в сам Святвечер не стоило браться за тяжелую работу. Вечер отводили для семьи, молитвы и подготовки к Рождеству. В то же время необходимые домашние дела не являются нарушением обязательных церковных правил.

Злословить и желать другим зла

На Святвечер пытались следить за словами и не портить праздничное настроение оскорблениями или грубостью. В народе верили, что ссоры, проклятия и злые пожелания в этот вечер могут навлечь невзгоды.

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А родным желали здоровья, мира и достатка. За праздничным столом пытались говорить о приятном, вспоминать добрые события и благодарить друг друга за поддержку.

Одалживать деньги

Одна из известных народных примет предостерегает от займа денег на Святвечер. Считалось, что отдающий деньги из дома в этот день рискует потерять достаток в следующем году.

Подобные поверья касались и вещей, которые выносили из дома. Люди верили, что вместе с ними можно отдать свою удачу. Конечно, это народные приметы, а не правила, которых требует церковь.

Садиться к ужину первой звезды

Многие украинские семьи до сих пор придерживаются обычая ждать первой звезды, прежде чем начинать Святвечер. Она символизирует Вифлеемскую звезду, возвестившую о рождении Иисуса Христа.

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После ее появления семья собирается за столом. Традиционно ужин начинают с кутьи, а на стол ставят постные блюда. В некоторых семьях перед трапезой молятся или вспоминают родных.

Обычай ждать первую звезду распространен не повсюду, поэтому семьи могут придерживаться собственных традиций.

Отказывать в помощи и не принимать колядников

Гостеприимство всегда занимало важное место в украинских рождественских обычаях. Колядников традиционно встречали приветливо, слушали их песни и благодарили за хорошие пожелания.

Также считалось, что на Святвечер не стоит отказывать человеку, нуждающемуся в помощи. Щедрость и забота о других связывали с благополучием семьи. Этот обычай актуален и сегодня: праздник часто становится поводом поддержать близких или помочь тем, кому тяжело.

Выносить мусор после заката

По одному из народных поверий, вечером на Святвечер не следует выносить мусор из дома. Наши предки объясняли это тем, что вместе с ненадобностью можно вынести достаток и семейную удачу.

Эта примета относится к народным верованиям и не имеет церковной основы. Так что если возникла необходимость убрать после ужина, нет причин волноваться из-за возможных последствий.

Народные приметы в Святвечер

С 24 декабря связано немало примет, по которым когда-то пытались предсказать погоду, урожай и благополучие семьи. Большинство из них возникло еще тогда, когда жизнь людей в значительной степени зависела от природных условий и будущего урожая.

Вот несколько известных примет на Святвечер:

На небе много звезд — по народным верованиям, это сулило хороший урожай.

На Святвечер выпал снег — в некоторых регионах это считали хорошей приметой для будущего урожая.

В семье царят мир и согласие — верили, что такой будет атмосфера в доме и в следующем году.

Первым в дом пришел мужчина — по отдельным поверьям, это предвещало благополучие.

На столе много блюд — символ изобилия и пожелания, чтобы семья не знала нужды.

Естественно, эти приметы отражают народные представления, а не дают чёткого прогноза грядущего. Однако они остаются частью культурного наследия и помогают лучше понять, как украинцы праздновали Рождество раньше.

Как правильно провести Святвечер по украинским традициям

Подготовку к Святвечеру обычно начинают заранее: убирают дом, готовят блюда и собирают семью за праздничным столом. Во многих семьях на столе должно быть 12 постных блюд, хотя этот обычай соблюдается не всюду.

Центральное место занимает кутья — блюдо из зерна с добавлением меда, мака, орехов или изюма. Также готовят компот, вареники, постный борщ, голубцы и другие блюда в зависимости от семейных и региональных обычаев.

Перед ужином некоторые читают молитву, благодарят за прожитый год или вспоминают умерших родственников. После трапезы поют колядки, а в некоторых общинах колядники ходят от дома к дому.

Не все украинские семьи празднуют все равно, и это естественно. Кто-то строго соблюдает древние обычаи, кто-то хранит лишь некоторые из них. Главное — провести вечер в кругу близких, с уважением друг к другу и готовностью помочь нуждающимся.

FAQ

Что категорически нельзя делать в Святвечер?

По народным поверьям, на Святвечер не стоит ссориться, злословить, желать другим зла, занимать деньги и браться за тяжелую работу. Также существует примета, что после заката не следует выносить мусор из дома. В то же время большинство этих запретов проистекают из народных традиций, а не из церковных предписаний.

Можно ли убирать и работать в Святвечер 24 декабря?

Как правило, основные домашние дела пытались завершить к вечеру, чтобы посвятить время семье и подготовке к Рождеству. Однако необходимые бытовые дела, приготовление пищи или уход за близкими не запрещены универсальными церковными правилами. Если вам нужно убрать или поработать, не стоит опасаться, что из-за этого произойдет что-то плохое.

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