Связанные с племенами половцев: список украинских фамилий, появившихся еще в средневековье

Очень важно беречь и помнить историю нашего народа. Это касается и украинских фамилий. Ведь большинство из них появилось действительно очень давно.

Часто фамилии создавались на основе определенного социального слоя, в которое входили их первые носители. Но есть и такие, которые были связаны с половцами. Об этом пишут в группе "Родни – Генеалогическое Общество" в социальной сети Facebook.

Половцы были средневековым тюркским народом, населявшим Евразийскую степь от Дуная до реки Иртыш в XI-XIV веках. Приблизительно в XI веке половцы расселились и в украинских степях. До XIII века у них были тесные культурные, военно-политические, торговые отношения с Грузией, Византией, Венгрией, Албанией, Болгарией.

Превратите перечень украинских фамилий, которые связаны с половцами и были созданы в то время, возможно, среди них есть и ваша:

Акуш;

Алак;

Алперин;

Дулепа;

Кейран;

Кобан;

Кобяк;

Котян;

Куря;

Мандула;

Салават;

Сугрин;

Темир;

Тертерьян;

Умуль;

Шарк;

Ямула.

По словам экспертов, эти фамилии сегодня крайне редки. Однако они все еще встречаются. Так, например, фамилию Дулепа сегодня имеют 159 носителей и она наиболее распространена в Каменец-Подольском районе. А родовое имя Кобяк сегодня носят всего лишь 54 человека. Оно встречается в Сокальском районе (Львовская область), Киеве, Ореховском районе (Запорожская область), Донецке и Мариуполе.

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