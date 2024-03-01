Связанные с племенами половцев: список украинских фамилий, появившихся еще в средневековье

Очень важно беречь и помнить историю нашего народа. Это касается и украинских фамилий. Ведь большинство из них появилось действительно очень давно.
Часто фамилии создавались на основе определенного социального слоя, в которое входили их первые носители. Но есть и такие, которые были связаны с половцами. Об этом пишут в группе "Родни – Генеалогическое Общество" в социальной сети Facebook.
Половцы были средневековым тюркским народом, населявшим Евразийскую степь от Дуная до реки Иртыш в XI-XIV веках. Приблизительно в XI веке половцы расселились и в украинских степях. До XIII века у них были тесные культурные, военно-политические, торговые отношения с Грузией, Византией, Венгрией, Албанией, Болгарией.
Превратите перечень украинских фамилий, которые связаны с половцами и были созданы в то время, возможно, среди них есть и ваша:
- Акуш;
- Алак;
- Алперин;
- Дулепа;
- Кейран;
- Кобан;
- Кобяк;
- Котян;
- Куря;
- Мандула;
- Салават;
- Сугрин;
- Темир;
- Тертерьян;
- Умуль;
- Шарк;
- Ямула.
По словам экспертов, эти фамилии сегодня крайне редки. Однако они все еще встречаются. Так, например, фамилию Дулепа сегодня имеют 159 носителей и она наиболее распространена в Каменец-Подольском районе. А родовое имя Кобяк сегодня носят всего лишь 54 человека. Оно встречается в Сокальском районе (Львовская область), Киеве, Ореховском районе (Запорожская область), Донецке и Мариуполе.
Читайте также: