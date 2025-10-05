Сын на антидепрессантах: пост мамы о "Золофте" для 6-летнего ребенка разделил Сеть

Антидепрессанты для 6-летнего мальчика вызвали горячую дискуссию в Threads / © unsplash.com

Мать 6-летнего мальчика откровенно рассказала о терапии его депрессивного эпизода препаратом Золофт, который прописала детская психиатриня. В соцсети загорелась дискуссия из-за поста женщины.

Об этом говорилось в сети Threads.

Мать с ником yevhenia.i поделилась откровенным повествованием о том, что ее шестилетний сын начал курс приема антидепрессантов. Женщина рассказала, что препарат ребенку назначила детская психиатриня Анна Елезева, которая ведет приемы во Львове, Тернополе и онлайн.

Психиатр назначил Золофт 6-летнему ребенку с депрессивным эпизодом Фото: yevhenia.i

«Мамы, которые сегодня подумали: „Почему ты стал так невыносим?“ — задавайте вопрос», — написала автор, призывая родителей обращать внимание на психическое состояние детей.

По словам женщины, врач диагностировал у ребенка депрессивный эпизод и оппозиционно-исключительное расстройство поведения, после чего назначила антидепрессант.

Дискуссия в соцсети

Пост вызвал горячую дискуссию среди пользователей. Часть комментаторов выразила поддержку матери за открытость и готовность обращаться к специалистам.

«Спасибо, что поднимаете тему детской психиатрии. Об этом нужно говорить, как и о любом другом лечении», — написала пользователь @tviy.psycholog_.

«Я принимала Золофт в три года. Он спас мое детство. Спасибо, что заботитесь о психике ребенка», — поделилась опытом @anastaziyya.

В то же время многие комментаторы подвергли критике решение давать «Золофт» шестилетнему ребенку, отмечая, что препарат не одобрен для лечения депрессии у детей младше 18 лет, кроме случаев обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

«Вы уверены, что знаете, что это за препарат? Его нельзя назначать детям без серьезных показаний», — отметила пользователь @yourcandy99.

Что известно про «Золофт»

Дискуссия еще раз подняла тему ментального здоровья детей и границ между психологической помощью и медикаментозным вмешательством.

Специалисты отмечают: решение о приеме антидепрессантов в детском возрасте должно приниматься исключительно психиатром после комплексного обследования и под контролем врача.

Отметим, что препарат «Золофт» (действующее вещество — сертралин) — антидепрессант из группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина).

Его действие заключается в повышении уровня серотонина в мозге, что помогает улучшить настроение и снизить тревогу.

«Золофт», согласно инструкции, официально показан для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) у детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Препарат принимается только по индивидуальным четким показаниям и под наблюдением врача-психиатра.

Препарат не одобрен для лечения депрессии у детей младше 18 лет, поскольку его эффективность при таком диагнозе в педиатрической популяции не была доказана.

Также препарат не применяется для детей младше 6 лет.

Внимание! Эта информация не является заменой консультации врача. Инструкции, статьи, описания несут только общий ознакомительный характер или краткое извлечение из официальной инструкции. Помните, что даже тщательное изучение инструкции препарата не является поводом заменить визит к врачу самолечением.

Раньше речь шла о тревожных расстройствах и депрессии среди взрослых. Именно женщины, воспитывающие детей, попадают в группу риска, ведь на них ежедневно ложится колоссальное бремя заботы и ответственности.

