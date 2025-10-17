Сына основателя Mango подозревают в убийстве отца: полиция раскрыла новые детали

Основатель бренда Mango Исак Андик / © Associated Press

Полиция Испании расследует смерть 71-летнего Исаака Андика, основателя мирового модного бренда Mango как возможное убийство. Трагедия произошла 14 декабря 2024 г. во время похода в горах Монсеррат близ Барселоны, где бизнесмен якобы упал с высоты 150 метров.

Об этом пишет Cadena SER.

Главным подозреваемым в деле его сын, Джонатан Андик. Он был единственным свидетелем инцидента. Сначала смерть квалифицировали как несчастный случай, но расследование возобновили из-за выявленных противоречий в показаниях сына. Хотя прямых доказательств нет, следователи указывают на обострившиеся напряженные отношения между отцом и сыном после того, как Исаак Андик объявил о передаче руководства Mango действующему CEO, а не Джонатану.

Семья Андик сотрудничает со следствием и выражает уверенность в невиновности Джонатана. Исаак Андик был одним из богатейших бизнесменов Испании и основал Mango в 1984 году.

