Сырой или обжаренный: какой лук добавлять в фарш, чтобы котлеты были сочными и нежными

Как сделать котлеты сочными / © www.freepik.com/free-photo

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Сочность домашних котлет зависит не только от вида мяса, но и от того, как подготовить лук для фарша. Сырой делает мясную массу более влажной и придает ей выразительный вкус, а предварительно обжаренный добавляет сладковатых ноток и более нежного аромата. Оба варианта имеют свои преимущества, но для особо нежных котлет важно правильно подобрать способ приготовления лука и не пересушить блюдо во время жарки.

Какой лук лучше добавлять в котлетный фарш

Сырой лук — для сочности и привычного домашнего вкуса. Его можно натереть на мелкой терке, измельчить ножом или пропустить через мясорубку вместе с мясом. Во время приготовления лук отдает влагу, благодаря чему котлеты могут получиться более мягкими. В то же время, слишком большие кусочки будут оставаться заметными, а избыток лукового сока способен сделать фарш жидким.

Обжаренный лук — для нежного аромата и деликатного вкуса. Во время жарки он теряет часть влаги, становится более мягким и приобретает легкую сладость. Такой лук хорошо сочетается со свиным, говяжьим и смешанным фаршем. Главное не пережарить его до темно-коричневого цвета и полностью охладить перед добавлением к мясу.

Если хотите получить сочные котлеты с привычным насыщенным вкусом, подойдет сырой лук, натертый на терке. Если же предпочитаете более нежный аромат без резкой луковой нотки, попробуйте слегка обжарить его до прозрачности.

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Как правильно добавлять лук в фарш

Для 500 г мясного фарша обычно достаточно одной средней луковицы весом примерно 80–120 г. Если овощ большой и сочный, количество можно уменьшить.

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Для сырого варианта очистите луковицу и натрите ее на мелкой терке или мелко нарежьте. Добавьте в фарш вместе с солью, перцем и другими специями. Если натертый лук выделил много сока, не обязательно выливать его весь: ориентируйтесь на консистенцию мясной массы. Фарш должен хорошо держать форму, а не растекаться.

Для обжаренного варианта измельчите кубиками лук и готовьте на небольшом количестве масла на умеренном огне. Когда он станет мягким и прозрачным, нужно снять сковороду с плиты. Дайте луку полностью остыть и только тогда смешивайте его с фаршем. Горячий овощ может нагреть мясную массу, что усложнит формирование котлет.

Что еще поможет сделать котлеты нежными

Не менее важно не переборщить с вымешиванием фарша и не добавлять слишком много сухих ингредиентов. Если вы используете хлеб, предварительно замочите его в воде или молоке и слегка отожмите. Он поможет удержать влагу, а готовые котлеты сделает более мягкими.

Формируйте котлеты примерно одинакового размера, выкладывайте на хорошо разогретую сковороду и обжаривайте до румяной корочки. Затем доведите до полной готовности на умеренном огне. Не прижимайте котлеты лопаткой: так из них выходит сок.

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Для безопасного приготовления температура внутри котлет из фарша должна достигать не менее 71 °C для говядины и свинины, а для фарша из птицы — 74 °C.

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