Таинственная находка: мужчина обнаружил странный черный ящик в подвале своего старого дома

На небольшой коробке есть переключатель и шесть металлических круглых контактов, подписанных цифрами 0, 4, 6, 8, 10.

Мужчина, который решил не раскрывать своего имени, был обескуражен, когда обнаружил в подвале своего дома странный черный ящик с идущими от него проводами. Предмет длиной около 13 см просто лежал на выступе кирпичной кладки, которая разделяет подвал на две половины.

Об этом он рассказал на популярном форуме Reddit.

Автор публикации, который пишет под ником ERRN18, сообщил, что его дом был построен в 1905 году, а подвалом никто не пользовался уже очень много лет. По мнению владельца дома странному предмету должно быть не меньше ста лет.

По словам мужчины, он случайно заметил предмет и с большим трудом добрался до него.

"Он находится в глубине моего очень грязного подвала, и мне пришлось ползти как в армии, чтобы добраться до него. Когда я постучал по боку, он показался мне тяжелым.", — объяснил владелец.

Другие участники форума решили помочь мужчине выяснить, что представляет собой его неожиданная находка. Они выдвинули множество теорий о том, чем является этот предмет.

Многие были обеспокоены состоянием проводов, которые видны на фотографии.

Пользователи писали:

"Ужас, какая проводка",

"Замените ее, когда сможете, а пока не трогайте",

"Особенно не нравится оголенный кабель слева и оголенные разъемы на трансформаторе".

Таинственный черный ящик в подвале

В одном из комментариев человек предположил, что странный ящик может быть старым телефонным коммутатором. Другой пользователь считает, что находка может быть связана с любительским радио.

"Возможно, это антенный селектор для переключения между 4-метровым и 10-метровым диапазонами", — написал он.

Однако большинство комментаторов сошлись на том, что предмет больше всего похож на очень старый электрический трансформатор.

"Это трансформатор с возможностью переключения напряжения, который выдает 0, 4, 6, 8, 10 или 12 вольт. В настоящее время он установлен на 12, что характерно для большинства дверных звонков. Этот — антикварный и очень красивый", — написал один из них.

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