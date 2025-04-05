Так готовят в ресторанах: как сделать стейк более сочным и вкусным

Как приготовить сочный стейк как в ресторане / © unsplash.com

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Соль — незаменимый элемент в приготовлении мяса, но мало кто задумывается над тем, когда ее лучше добавлять. Чтобы мясо не просто имело соленую корочку, а равномерно впитало соль в каждый слой, важно не сыпать ее во время жарки. Идеальный вариант — посолить стейк примерно за 20 минут до того, как отправить его на сковородку или гриль. За это время соль успеет проникнуть вглубь и сделает мясо по-настоящему вкусным.

Еще один незаменимый компонент в деле приготовления идеального стейка — масло. Профессионалы предпочитают именно оливковую: она не только подчеркивает вкус мяса, но и выдерживает высокие температуры. Наносить ее следует непосредственно перед жаркой — просто смажьте стейк кисточкой. Не стоит заливать мясо или погружать его в масло достаточно тонкого равномерного слоя, чтобы достичь аппетитной корочки.

Когда готовишь стейк для крупной компании, главное — не торопиться и не пытаться забросить все куски мяса сразу на сковороду. Это прямой путь к кулинарной катастрофе. Сковорода не выдержит такую нагрузку — температура резко упадет, и вместо аппетитной корочки вы получите эффект тушения. Идеально — жарить не больше двух стейков за раз. Да, это немного длиннее, зато результат будет действительно вкусным и профессиональным.

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Обязательно прощайтесь с вилкой во время жарки стейка. Один неосторожный прокол, и весь сок, который должен сделать мясо сочным и нежным, вытечет. В итоге — сухой, жесткий кусок, больше похожий на подошву, чем на изысканное блюдо. Чтобы избежать такого фиаско, воспользуйтесь кухонными щипцами — они бережно перевернут мясо, не нарушая его структуры. И найти их в магазине — проще простого.