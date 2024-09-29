Так лучше не делать: стало известно, почему нельзя спать с открытым окном даже летом

Исследование выявило интересные факты: оказывается, что ночью лучше закрывать окна. Это касается даже летних ночей, когда температура воздуха достаточно высока.

Многие любят спать с открытыми окнами, считая, что это обеспечивает постоянный приток свежего воздуха и улучшает сон. Однако научное исследование показало обратное: эксперты советуют даже спать летом с закрытыми окнами.

Почему нельзя оставлять окна открытыми на ночь

Хотя может казаться, что свежий воздух способствует засыпанию, это миф, прочно закрепившийся в нашем сознании.

В 2020 году Университет Иоганна Гутенберга в Майнце опубликовал исследование, показавшее, что привычка оставлять окна открытыми на ночь может негативно влиять на здоровье. В некоторых случаях это может иметь серьезные последствия для организма.

Ученые обнаружили, что шум ночного транспорта оказывает значительное влияние на самочувствие. Даже во время сна человек подсознательно воспринимает этот шум.

Также многое зависит от расположения дома и квартиры. Например, в жилье у дороги уровень шума будет значительно выше.

Как лучше спать: с открытым или закрытым окном / Фото: Фото из открытых источников

Чрезмерный ночной шум может нарушить внутренние часы организма (циркадный ритм). Эта система важна для регулирования работы всех внутренних органов и контролирует большинство метаболических, функциональных и биологических процессов в зависимости от времени. К примеру, от времени дня или ночи зависит регуляция температуры тела, памяти, артериального давления, аппетита, многочисленных гормонов, энергетического баланса и иммунной системы.

Основной вывод исследования таков: короткий сон или его частые прерывания из-за уличного шума повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Ночной шум также может повышать АД и увеличивать уровень стрессовых гормонов.

Плохой ночной отдых может привести к психическим расстройствам, таким как тревожность и депрессия.

Что делать, чтобы выспаться и не открывать окно

Специалисты рекомендуют открывать окно на 15 минут перед сном и по утрам после пробуждения. Снотерапевт и сомнологиня Ингрид Вербек считает, что оптимальная температура для спальни составляет 15-20 градусов тепла.

В жару важно обеспечить комфортные условия для сна. Если ваше тело слишком холодное или горячее, это может привести к беспокойному сну и частым пробуждениям, что негативно влияет на здоровье.

Во избежание открывания окна можно установить кондиционер или использовать вентилятор для охлаждения воздуха. Проветривание перед сном также должно быть достаточным для комфортного ночного отдыха.

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