Так моют посуду в ресторанах: на поверхности не будет разводов, а стекло не потускнеет

Если вы моете посуду руками, тогда вам точно знакома ситуация, когда со временем на посуде появляются разводы, а стеклянные поверхности тускнеют. Решить проблему можно с помощью ресторанного наклонения.

Вы можете запросто приготовить средство, которое справится с разводами, следами жесткой воды и тусклости за считанные минуты. Им часто пользуются в ресторанах.

Для раствора возьмите 0,5л теплой воды и растворите в нем 1 ст. ложку уксуса и 1 ч. ложку соли. Хорошо перемешайте. Раствор готов к применению.

Вам понадобится также мягкая чистая салфетка, лучше подходит специальная, которой моют поверхности зеркал. Намочите ее в домашнем средстве и протрите все бокалы и тарелки.

Если на посуде остался старый жир, который уже не отмывается, тогда вам следует приготовить другой раствор. Здесь помогут канцелярский клей и пищевая сода. Хотя это и звучит достаточно странно.

На 5 л воды берите 250 г соды и 90 г клея. Хорошо перемешайте все ингредиенты, поставьте на огонь (подойдет ведро или большая кастрюля) и поставьте внутрь всю посуду, которую вам нужно вымыть от жира. Посуду нужно кипятить в течение 10 минут, а затем аккуратно переместить в раковину и протереть губкой для мытья.

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