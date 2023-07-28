Так одеваться не стоит: пять ошибок, которые допускают почти все, когда носят вещи белого цвета

Летом одежда белого цвета является самой популярной. Платья и сарафаны из природных материалов, рубашки на пуговицах, хлопчатобумажные футболки – все эти вещи эффектно смотрятся именно в жаркую солнечную погоду. Но белый цвет имеет свои недостатки. В первую очередь, на нем легко появляются пятна от грязи. А еще его достаточно сложно совмещать с бельем. Стилисты Мишель Барретт и Элизабет Косич в WomanEL считают, что эти проблемы являются лишь верхушкой айсберга. Как же правильно носить белую одежду и каких ошибок следует избегать?

Забудьте о белом белье

Кажется, что совмещать белоснежную футболку с белоснежным бюстгалтером разумно. Но по словам стилистов – это самая большая ошибка, которую вы можете совершить. Причина достаточно проста – белое белье будет создавать контраст с кожей и будет просвечивать сквозь одежду. Лучше выбирать бюстгалтер чудесного цвета, подбирая его под тон кожи.

Не следует выбирать прозрачную одежду

Примеряя в магазине белое платье или сарафан, мы часто задаем вопрос, не просвечивается ли ткань. Следует помнить, что в таких местах освещение специально создано для того, чтобы радовать ваш глаз. Поэтому следует проверить вещь в дневном свете. Если такой возможности нет, продвиньте под материал руку. Видите ее контуры? Возможно, ткань слишком тонкая. Если через нее будут просвечиваться карманы или другие детали, которые должны быть скрыты, это удешевит образ.

Всегда выбирайте "правильный" белый цвет

Что это значит? Единого белого не существует, потому, как и в случае с другими цветами, нужно подобрать именно тот оттенок, который вам будет подходить. Для поиска попытайтесь проанализировать тон своей кожи. Если он холодный, вам подойдет более голубой белый, а если теплый – лучше выбирать оттенок, более близкий к цвету слоновой кости. Как определить свой подтон? Все очень просто – посмотрите на обратную сторону запястья. Голубые вены означают, что у вас, скорее всего, холодный тон кожи, а зеленые – теплый.

Добавьте аксессуары

Белый простой цвет. Поэтому он может выглядеть слишком скучным без дополнительных аксессуаров. Они должны добавить вашему образу изюм и цвет. Какие лучше всего подходят? Конечно, здесь нужно смотреть на образ в целом, ваше настроение и событие, куда вы собираетесь одеть вещи белого цвета. Но чаще стилисты рекомендуют носить с такой одеждой металлические украшения, сумки-кроссбоди с яркими принтами, ремни, цветные сандалии или балетки.

Не носите старые белые вещи

Белая одежда очень быстро загрязняется, даже если вы не проливаете на нее напитки, а просто потеете. Поэтому следует помнить, что у таких вещей всегда достаточно короткий срок годности. После большого количества стирки цвет становится обесцвеченным, бледным. Возможно, белые футболки и платья даже придется менять каждое лето, чтобы выглядеть стильно.

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