Так поступали наши бабушки: как приготовить идеальные блинчики — секреты из кулинарной книжки 1950 года

Вспоминая вкус бабушкиных блинчиков, сразу появляется мнение, что они были действительно идеальными. Можно ли сделать их самостоятельно? Конечно!

Оказывается, раньше блинчики готовили немного иначе, чем сейчас. Зная несколько простых трюков, вы сможете превратить обычное блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Если верить кулинарной книге 1950 года, раньше с приготовлением теста не торопились. Его замешивали заранее, а потом еще оставляли настаиваться на час. Такая тактика помогала сделать тесто более эластичным, поэтому блины на блинчики получались тонкими, нежными, но крепкими. Также благодаря настаиванию все пузырьки успевали выйти, поэтому "дырочок" в блинах не появлялось.

Также во время приготовления блинчиков под рукой ставили тарелку с растопленным сливочным маслом. Каждый блинчик после сковороды смазывали этим продуктом с двух сторон. Потому все они получались ароматными и очень мягкими. Этот шаг сейчас многие пропускают, но зря. Именно благодаря маслу налистники приобретают тот незабываемый вкус с детства.

В современных рецептах чаще всего предлагают использовать молоко комнатной температуры. Но наши бабушки непременно подогревали его на плите, чтобы оно стало теплым (не горячим). Тогда тесто получается однородным, без лишних комочков, блины не рвутся после приготовления. Однако если вы сбиваете тесто миксером, то этот шаг можете пропустить.

По старинному рецепту яйца нужно не просто вбивать в тесто, а сначала разделить на желтки и белки. Желтки растереть с сахаром до белого оттенка, а белки раздельно взбить. Тогда у вас получатся рыхлые и нежные блинчики. Важным секретом является добавление небольшого количества масла в тесто на блины.

Не следует забывать и о сковороде, в которой вы будете жарить блинчики. Ее нагревают на среднем огне, тогда блины не будут гореть. Первый блинчик сделайте "на пробу", если он получился хорошим, значит, температура идеальна. Обязательно смажьте сковороду тонким слоем масла, а лишнюю уберите бумажным полотенцем.

Тесто наливайте тонкой струйкой, быстро распределяя по всей поверхности сковороды. Когда верх уже не влажный, можно переворачивать блинчик. Готовые блинчики складывайте стопкой и обязательно накройте полотенцем, чтобы они не подсыхали, пока вы готовите дальше.

Начинка для блинчиков может быть разной, по вашему вкусу, но ее нужно приготовить заранее, чтобы она имела комнатную температуру. Теплые блины и холодная начинка – плохое сочетание.

Читайте также: