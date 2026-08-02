Так сливы вы ещё не готовили: необычные рецепты без лишних усилий

Сливы / © www.freepik.com/free-photo

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Для приготовления вкусных блюд из слив главное — сначала их отсортировать. Мягкие плоды используйте для десерта или соуса, а упругие и неповрежденные — для заготовки. Плоды с плесенью, подозрительным запахом или повреждениями сразу выбрасывайте.

ТСН.ua делится тремя проверенными рецептами.

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Пирог со сливами

Этот вариант основан на уже опубликованном нами рецепте знаменитого сливового пирога. Его лучше всего выпекать для подачи в тот же день.

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Ингредиенты на форму диаметром 20–22 см:

225 г сахара;

75 г сливочного масла;

225 г пшеничной муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

2 яйца;

24 половинки слив без косточек;

сахар, лимонный сок и корица для посыпки.

Время: подготовка — около 15 минут, выпечка — примерно 1 час.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 170 °C. Смажьте форму маслом. Взбейте сахар с маслом. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца, затем перемешайте до однородной консистенции. Выложите тесто в форму. Разложите сливы кожицей вверх, слегка посыпьте сахаром, сбрызните лимонным соком и добавьте корицу. Выпекайте примерно час. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Сливовый соус для морозильной камеры

Хорошо созревшие сливы варят без воды, а сахар добавляют в соотношении одна часть к четырём частям слив. Специи можно добавлять по желанию, но хранить такой соус следует именно в морозилке.

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Ингредиенты:

1 кг хорошо созревших слив;

250 г сахара;

корица или другие специи — по желанию.

Время: подготовка — около 15 минут, варка — 30–40 минут, охлаждение — не менее 30 минут.

Как приготовить:

Вымойте сливы и положите их в кастрюлю с толстым дном без воды. Доведите до кипения и варите на умеренном огне, пока плоды полностью не размягчатся. Удалите косточки и кожицу, а мякоть с соком уваривайте, помешивая, до консистенции соуса. Добавьте сахар и, по желанию, специи. Полностью остудите, разложите по чистым контейнерам или пакетам для заморозки, оставив свободное пространство, герметично закройте и заморозьте.

Такой соус подают к мясу, сыру или десертам после размораживания.

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Сливовые консервы на зиму

При приготовлении варенья используйте только проверенную технологию и не изменяйте самостоятельно количество сахара, воды, размер банок или время обработки. Делимся рецептом «Plum Preserves» от всемирно известного Home Food Preservation.

Ингредиенты примерно на 5 банок по 240 мл:

5 чашек кислых слив без косточек, примерно 1,1 кг целых плодов;

4 чашки сахара;

1 чашка воды.

Время: подготовка — около 20 минут, варка — примерно 15 минут, обработка в кипящей воде — 5–15 минут в зависимости от высоты над уровнем моря.

Как приготовить:

Подготовьте и простерилизуйте банки. Сливы помойте, разрежьте и удалите косточки. Сложите сливы, сахар и воду в кастрюлю. Медленно доведите до кипения, помешивая, пока сахар не растворится. Варите смесь на сильном огне примерно 15 минут, часто помешивая, почти до желейной точки — 104 °C. Разлейте горячее варенье по горячим банкам, оставив примерно 6 мм свободного пространства. Протрите горлышки, накройте крышками и закрутите. Простерилизуйте банки в кипящей воде.

Когда выбрать морозильную камеру

Замораживание подходит для целых слив, половинок, четвертинок или готового соуса, если урожай нужно разделить на небольшие порции. Для лучшего качества выбирайте упругие спелые плоды, мойте их, удаляйте косточки и расфасовывайте в тару с свободным пространством.

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