Так цветную капусту выше не закручивали: топ-3 простые рецепты на зиму

Цветная капуста. / © Credits

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Пока длится сезон цветной капусты, самое время позаботиться о вкусных домашних заготовках на зиму. Ее можно не только мариновать отдельными соцветиями — из цветной капусты получаются яркие салаты, ароматные овощные ассорти и пикантные закуски.

ТСН.ua подготовил три рецепта, которые помогут разнообразить домашние запасы и удивить родных необычным вкусом.

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Салат из цветной капусты, перца и моркови

Ингредиенты:

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1 кг цветной капусты

500 г болгарского перца

300 г моркови

300 г помидоров

5 зубчиков чеснока

150 мл подсолнечного масла

100 мл 9% уксуса

2 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

5–6 горошин черного перца

2 лавровых листа

Приготовление:

Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и проварите в кипящей воде 3–4 мин. Откиньте на дуршлаг. Морковь нарежьте тонкой соломкой, болгарский перец — полосками, помидоры — небольшими кусочками. В большой кастрюле смешайте овощи, добавьте измельченный чеснок, растительное масло, соль, сахар, перец и лавровый лист. Доведите смесь до кипения и тушите около 10 мин. Затем влейте уксус и готовьте еще 2–3 минуты. Горячий салат разложите в стерилизованные банки, закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Овощное ассорти

Ингредиенты:

800 г цветной капусты

500 г огурцов

400 г помидоров черри

300 г болгарского перца

200 г моркови

1 луковица

5–6 зубчиков чеснока

2–3 зонтика укропа

2–3 листа хрена

2 лавровых листа

8–10 горошин черного перца

Для маринада:

1 л воды

2 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

100 мл 9% уксуса

Приготовление:

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Цветную капусту разберите на соцветие и бланшируйте 3 мин. Огурцы нарежьте крупными кусками, перец полосками, морковь — кружочками, лук — кольцами. На дно стерилизованных банок положите укроп, хрен, чеснок, лавровый лист и перец. Затем выложите овощи слоями. Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром. Снимите с огня, влейте уксус и перемешайте. Залейте горячим маринадом овощи, накройте крышками и стерилизуйте банки примерно 15 мин. Закрутите, переверните и оставьте охлаждаться.

Цветная капуста с горчицей и чесноком

Ингредиенты:

1,2 кг цветной капусты

1 головка чеснока

1–2 острых перца

2 ст. л. зерен горчицы

2 лавровых листа

8–10 горошин черного перца

2–3 зонтика укропа

Для маринада:

1 л воды

2 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

100 мл 9% уксуса

Приготовление:

Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и проварите 3 минуты. Острый перец нарежьте колечками. На дно стерилизованных банок уложите укроп, чеснок, горчицу, лавровый лист и черный перец. Наполните банки цветной капустой, добавляя между соцветиями кольца острого перца. Воду вскипятите с солью и сахаром. Снимите с плиты, влейте уксус и сразу залейте капусту маринадом. Накройте банки крышками и стерилизуйте 15 минут. Затем герметично закрутите, переверните и оставьте до охлаждения.

Напомним, мы делились рецептами квашеных помидорами на зиму.

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