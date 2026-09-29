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Так цветную капусту выше не закручивали: топ-3 простые рецепты на зиму
Цветная капуста — отличная основа для домашних заготовок, и осенью самое время запастись ею на зиму.
Пока длится сезон цветной капусты, самое время позаботиться о вкусных домашних заготовках на зиму. Ее можно не только мариновать отдельными соцветиями — из цветной капусты получаются яркие салаты, ароматные овощные ассорти и пикантные закуски.
ТСН.ua подготовил три рецепта, которые помогут разнообразить домашние запасы и удивить родных необычным вкусом.
Салат из цветной капусты, перца и моркови
Ингредиенты:
1 кг цветной капусты
500 г болгарского перца
300 г моркови
300 г помидоров
5 зубчиков чеснока
150 мл подсолнечного масла
100 мл 9% уксуса
2 ст. л. сахара
1 ст. л. соли
5–6 горошин черного перца
2 лавровых листа
Приготовление:
Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и проварите в кипящей воде 3–4 мин. Откиньте на дуршлаг.
Морковь нарежьте тонкой соломкой, болгарский перец — полосками, помидоры — небольшими кусочками. В большой кастрюле смешайте овощи, добавьте измельченный чеснок, растительное масло, соль, сахар, перец и лавровый лист.
Доведите смесь до кипения и тушите около 10 мин. Затем влейте уксус и готовьте еще 2–3 минуты.
Горячий салат разложите в стерилизованные банки, закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Овощное ассорти
Ингредиенты:
800 г цветной капусты
500 г огурцов
400 г помидоров черри
300 г болгарского перца
200 г моркови
1 луковица
5–6 зубчиков чеснока
2–3 зонтика укропа
2–3 листа хрена
2 лавровых листа
8–10 горошин черного перца
Для маринада:
1 л воды
2 ст. л. соли
3 ст. л. сахара
100 мл 9% уксуса
Приготовление:
Цветную капусту разберите на соцветие и бланшируйте 3 мин. Огурцы нарежьте крупными кусками, перец полосками, морковь — кружочками, лук — кольцами.
На дно стерилизованных банок положите укроп, хрен, чеснок, лавровый лист и перец. Затем выложите овощи слоями.
Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром. Снимите с огня, влейте уксус и перемешайте.
Залейте горячим маринадом овощи, накройте крышками и стерилизуйте банки примерно 15 мин. Закрутите, переверните и оставьте охлаждаться.
Цветная капуста с горчицей и чесноком
Ингредиенты:
1,2 кг цветной капусты
1 головка чеснока
1–2 острых перца
2 ст. л. зерен горчицы
2 лавровых листа
8–10 горошин черного перца
2–3 зонтика укропа
Для маринада:
1 л воды
2 ст. л. соли
3 ст. л. сахара
100 мл 9% уксуса
Приготовление:
Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и проварите 3 минуты. Острый перец нарежьте колечками.
На дно стерилизованных банок уложите укроп, чеснок, горчицу, лавровый лист и черный перец. Наполните банки цветной капустой, добавляя между соцветиями кольца острого перца.
Воду вскипятите с солью и сахаром. Снимите с плиты, влейте уксус и сразу залейте капусту маринадом.
Накройте банки крышками и стерилизуйте 15 минут. Затем герметично закрутите, переверните и оставьте до охлаждения.
Напомним, мы делились рецептами квашеных помидорами на зиму.