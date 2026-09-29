ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
83
Время на прочтение
2 мин

Так цветную капусту выше не закручивали: топ-3 простые рецепты на зиму

Цветная капуста — отличная основа для домашних заготовок, и осенью самое время запастись ею на зиму.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Цветная капуста.

Цветная капуста. / © Credits

Пока длится сезон цветной капусты, самое время позаботиться о вкусных домашних заготовках на зиму. Ее можно не только мариновать отдельными соцветиями — из цветной капусты получаются яркие салаты, ароматные овощные ассорти и пикантные закуски.

ТСН.ua подготовил три рецепта, которые помогут разнообразить домашние запасы и удивить родных необычным вкусом.

Салат из цветной капусты, перца и моркови

Ингредиенты:

  • 1 кг цветной капусты

  • 500 г болгарского перца

  • 300 г моркови

  • 300 г помидоров

  • 5 зубчиков чеснока

  • 150 мл подсолнечного масла

  • 100 мл 9% уксуса

  • 2 ст. л. сахара

  • 1 ст. л. соли

  • 5–6 горошин черного перца

  • 2 лавровых листа

Приготовление:

  1. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и проварите в кипящей воде 3–4 мин. Откиньте на дуршлаг.

  2. Морковь нарежьте тонкой соломкой, болгарский перец — полосками, помидоры — небольшими кусочками. В большой кастрюле смешайте овощи, добавьте измельченный чеснок, растительное масло, соль, сахар, перец и лавровый лист.

  3. Доведите смесь до кипения и тушите около 10 мин. Затем влейте уксус и готовьте еще 2–3 минуты.

  4. Горячий салат разложите в стерилизованные банки, закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Овощное ассорти

Ингредиенты:

  • 800 г цветной капусты

  • 500 г огурцов

  • 400 г помидоров черри

  • 300 г болгарского перца

  • 200 г моркови

  • 1 луковица

  • 5–6 зубчиков чеснока

  • 2–3 зонтика укропа

  • 2–3 листа хрена

  • 2 лавровых листа

  • 8–10 горошин черного перца

Для маринада:

  • 1 л воды

  • 2 ст. л. соли

  • 3 ст. л. сахара

  • 100 мл 9% уксуса

Приготовление:

  1. Цветную капусту разберите на соцветие и бланшируйте 3 мин. Огурцы нарежьте крупными кусками, перец полосками, морковь — кружочками, лук — кольцами.

  2. На дно стерилизованных банок положите укроп, хрен, чеснок, лавровый лист и перец. Затем выложите овощи слоями.

  3. Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром. Снимите с огня, влейте уксус и перемешайте.

  4. Залейте горячим маринадом овощи, накройте крышками и стерилизуйте банки примерно 15 мин. Закрутите, переверните и оставьте охлаждаться.

Цветная капуста с горчицей и чесноком

Ингредиенты:

  • 1,2 кг цветной капусты

  • 1 головка чеснока

  • 1–2 острых перца

  • 2 ст. л. зерен горчицы

  • 2 лавровых листа

  • 8–10 горошин черного перца

  • 2–3 зонтика укропа

Для маринада:

  • 1 л воды

  • 2 ст. л. соли

  • 3 ст. л. сахара

  • 100 мл 9% уксуса

Приготовление:

  1. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия и проварите 3 минуты. Острый перец нарежьте колечками.

  2. На дно стерилизованных банок уложите укроп, чеснок, горчицу, лавровый лист и черный перец. Наполните банки цветной капустой, добавляя между соцветиями кольца острого перца.

  3. Воду вскипятите с солью и сахаром. Снимите с плиты, влейте уксус и сразу залейте капусту маринадом.

  4. Накройте банки крышками и стерилизуйте 15 минут. Затем герметично закрутите, переверните и оставьте до охлаждения.

Напомним, мы делились рецептами квашеных помидорами на зиму.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie