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Так тыкву вы еще не готовили: три необычных блюда на ужин
Тыква хорошо сочетается с чесноком, паприкой, черным перцем, розмарином и тимьяном.
Тыква — не только основа для сладкой каши или десертов. Он отлично сочетается с мясом, сыром, овощами и специями. Из него можно приготовить полноценный ужин, который будет сытным, ароматным и одновременно несложным в приготовлении.
ТСН.ua подготовил три простых идеи для блюд из тыквы на ужин.
Запеченная тыква с курицей и сыром
Ингредиенты:
тыква — 500 г
куриное филе — 400 г
твердый сыр — 100 г
сметана — 3 ст. л
чеснок — 2 зубчика
масло — 1-2 ст. л
соль и черный перец
паприка — ½ ч. л
Приготовление
Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Куриное филе нарежьте кусочками, добавьте соль, перец, паприку и измельченный чеснок.
Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите тыкву и курицу, перемешайте. Сверху разделите сметану и накройте форму фольгой.
Запекайте в духовке при 190°C примерно 25–30 мин. Затем снимите фольгу, посыпьте натертым сыром блюдо и поверните в духовку еще на 10–15 мин, чтобы образовалась румяная корочка.
Тыквенная запеканка с сыром и зеленью
Ингредиенты:
тыква — 400 г
кисломолочный творог — 250 г
яйца — 2 шт
твердый сыр — 70 г
сметана — 2 ст. л
мука — 2 ст. л
чеснок — 1 зубчик
укроп или петрушка
соль и перец
Приготовление
Тыкву очистите и натрите на большой терке. Если он очень сочный, слегка отожмите лишнюю жидкость.
Кисломолочный творог разомните вилкой, добавьте яйца, сметану, муку, измельченный чеснок и зелень. Посолите, поперчите и перемешайте хорошо.
Добавьте натертую тыкву и половину натертого твердого сыра. Выложите смесь в смазанную маслом форму, разровняйте и посыпьте остальным сыром.
Выпекайте при температуре 180°C примерно 35–40 мин, пока запеканка не станет золотистой.
Тыквенные оладьи
Ингредиенты
тыква — 400 г
яйцо — 1 шт
мука — 4-5 ст. л
твердый сыр — 50 г
чеснок — 1 зубчик
укроп
соль и перец
Приготовление
Тыкву очистите и натрите на большой терке. Если выделилось много сока, немного отожмите его. Добавьте яйцо, натертый творог, измельченный чеснок и зелень.
Посолите, поперчите, всыпьте муку и перемешайте. Масса должна быть густой, чтобы ее можно было выложить ложкой на сковороду.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тыквенную смесь небольшими порциями, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3–4 мин с каждой стороны до золотистой корочки.
Напомним, мы делились рецептами тыквенных блинов. – на кефире, с начинкой и яблоками.