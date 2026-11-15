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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
465
Время на прочтение
2 мин

Так тыкву вы еще не готовили: три необычных блюда на ужин

Тыква хорошо сочетается с чесноком, паприкой, черным перцем, розмарином и тимьяном.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тыква.

Тыква. / © Unsplash

Тыква — не только основа для сладкой каши или десертов. Он отлично сочетается с мясом, сыром, овощами и специями. Из него можно приготовить полноценный ужин, который будет сытным, ароматным и одновременно несложным в приготовлении.

ТСН.ua подготовил три простых идеи для блюд из тыквы на ужин.

Запеченная тыква с курицей и сыром

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г

  • куриное филе — 400 г

  • твердый сыр — 100 г

  • сметана — 3 ст. л

  • чеснок — 2 зубчика

  • масло — 1-2 ст. л

  • соль и черный перец

  • паприка — ½ ч. л

Приготовление

  1. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Куриное филе нарежьте кусочками, добавьте соль, перец, паприку и измельченный чеснок.

  2. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите тыкву и курицу, перемешайте. Сверху разделите сметану и накройте форму фольгой.

  3. Запекайте в духовке при 190°C примерно 25–30 мин. Затем снимите фольгу, посыпьте натертым сыром блюдо и поверните в духовку еще на 10–15 мин, чтобы образовалась румяная корочка.

Тыквенная запеканка с сыром и зеленью

Ингредиенты:

  • тыква — 400 г

  • кисломолочный творог — 250 г

  • яйца — 2 шт

  • твердый сыр — 70 г

  • сметана — 2 ст. л

  • мука — 2 ст. л

  • чеснок — 1 зубчик

  • укроп или петрушка

  • соль и перец

Приготовление

  1. Тыкву очистите и натрите на большой терке. Если он очень сочный, слегка отожмите лишнюю жидкость.

  2. Кисломолочный творог разомните вилкой, добавьте яйца, сметану, муку, измельченный чеснок и зелень. Посолите, поперчите и перемешайте хорошо.

  3. Добавьте натертую тыкву и половину натертого твердого сыра. Выложите смесь в смазанную маслом форму, разровняйте и посыпьте остальным сыром.

  4. Выпекайте при температуре 180°C примерно 35–40 мин, пока запеканка не станет золотистой.

Тыквенные оладьи

Ингредиенты

  • тыква — 400 г

  • яйцо — 1 шт

  • мука — 4-5 ст. л

  • твердый сыр — 50 г

  • чеснок — 1 зубчик

  • укроп

  • соль и перец

Приготовление

  1. Тыкву очистите и натрите на большой терке. Если выделилось много сока, немного отожмите его. Добавьте яйцо, натертый творог, измельченный чеснок и зелень.

  2. Посолите, поперчите, всыпьте муку и перемешайте. Масса должна быть густой, чтобы ее можно было выложить ложкой на сковороду.

  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тыквенную смесь небольшими порциями, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3–4 мин с каждой стороны до золотистой корочки.

Напомним, мы делились рецептами тыквенных блинов. – на кефире, с начинкой и яблоками.

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