Так украинская шляхта называла своих детей: топ забытых, но невероятно красивых имен

Благородные имена для мальчиков и девочек / © pixabay.com

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Украинская шляхта — князья, гетманы, старшина и зажиточные дворянские роды (Острожские, Вишневецкие, Сангушки, Скоропадские, Хмельницкие) — всегда уделяла особое внимание выбору имен для наследников. Имя должно было не только подчеркивать высокий социальный статус семьи, но и защищать ребенка, демонстрировать династическую связь и продолжать традиции рода.

Мужские имена украинской знати

1. Константин / Константин-Василий

Одно из самых уважаемых имен высшей украинской аристократии. Его носил знаменитый князь Константин-Василий Острожский— меценат, основатель Острожской академии и один из самых богатых людей Европы своего времени. Имя имеет латинское происхождение и означает «постоянный», «стойкий».

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2. Дмитрий

Имя с глубокими корнями в княжеских и казацких родах. Самый известный носитель — князь Дмитрий «Байда» Вишневецкий, основатель первой Запорожской Сечи на Хортице. Означает «посвященный Деметре» (в контексте земледелия и плодородия).

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3. Богдан / Теодор

Имя, ставшее символом гетманской эпохи благодаря Богдану Хмельницкому. Имеет славянское происхождение («данный Богом») и в дворянской среде нередко дублировалось греческим аналогом Теодор/Федор.

4.Пилип

Имя, которое носил выдающийся гетман и автор первой украинской конституции Пилип Орлик. Имеет греческое происхождение и переводится как «любящий лошадей» (символ рыцарства и верховой езды).

5. Иван / Януш

Универсальное имя, которое носили гетманы Иван Мазепа, Иван Выговский, Иван Скоропадский, а также многочисленные представители родов Острожских и Заславских (в полонизированном варианте — Януш).

Женские имена украинской знати

1. Гальшка (Эльжбета / Елизавета)

Знаменитая аристократическая фамилия, вошедшая в историю благодаря Гальшке Острожской— основательнице Острожской академии, которую современники называли самой красивой и самой богатой женщиной Восточной Европы XVI века.

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2. Раина (Регина)

Имя латинского происхождения, которое переводится как «королева». Его носила Раина Могилянка (княгиня Вишневецкая) — известная меценатка, основавшая ряд православных монастырей и учебных заведений на Левобережье.

3. Настя (Анастасия)

Имя, популярное среди шляхтянок и гетмановских жен. В частности, Анастасия Скоропадская (из рода Маркевичей), жена гетмана Ивана Скоропадского, имела такое влияние на государственные дела, что в народе говорили: «Иван носит булаву, а Настя управляет государством».

4. Евдокия / Дорота

Аристократические имена, которые часто встречались в семьях Олельковичей, Корецких и Сангушко. Евдокия переводится как «благоволение» или «добрая слава».

5. София

Традиционное княжеское и дворянское имя, означающее «мудрость». Его носили представительницы многих выдающихся украинско-русских родов, в частности княгиня София Ружинская иСофия Заславская.

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