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Так украшали елки наши предки — украинские рождественские украшения, которые снова в моде
Елка в украинском стиле — это возможность не только украсить дом к зимним праздникам, но и сохранить культурное наследие.
В последние годы все большее внимание привлекает декор новогодних елок, вдохновленный украинскими традициями, народными ремеслами и рождественскими обычаями наших предков.
Какие традиционные украинские украшения можно использовать для украшения новогоднего дерева, читайте на сайте ТСН.ua.
Соломенные пауки, дедушки, расписанные деревянные игрушки, текстильные ангелы и сушеные фрукты снова становятся частью праздничного оформления дома. Елка в украинском стиле — это не только красивый декор, но и возможность вспомнить семейные обычаи и добавить праздникам особого содержания.
Соломенные украшения
Соломенные изделия — одна из самых выразительных деталей традиционного рождественского декора. Наши предки использовали солому для создания разнообразных оберегов. Эти изделия символизировали благосостояние, урожай, жизненную силу и связь человека с природой.
Для современной елки можно выбрать соломенные звездочки, снежинки, ангелы или небольшие геометрические фигурки. Они особенно хорошо сочетаются с деревянными игрушками, натуральными лентами и теплым светом гирлянд.
Рождественские звезды
Вифлеемская заря напоминает о рождении Иисуса Христа. В украинской традиции рождественская звезда — это важный атрибут колядования — с ней колядники ходили от дома к дому.
Для елки можно использовать небольшие соломенные, деревянные или бумажные звезды. Особенно эффектно будут смотреться украшения с традиционными орнаментами и красно-золотыми деталями.
Деревянные игрушки
Деревянные украшения с росписью — отличный способ придать елке украинский характер. Это могут быть маленькие кузнечики, птички, ангелы, колокольчики, елки или геометрические фигуры.
Особый вид придают традиционные мотивы: цветы, веточки, ромбы, солнце и растительные орнаменты. Такие игрушки напоминают о народном декоративном искусстве и мастерстве украинских ремесленников.
Вытынанки и бумажные снежинки
Витинанка — традиционное украинское декоративное искусство вырезания узоров из бумаги. Раньше такими изделиями украшали окна, стены и полки.
Для новогодней елки можно сделать легкие бумажные звезды, ангелов, снежинки, птиц или ажурные геометрические композиции. Особенно хороши белые вытинанки на темно-зеленых ветвях.
Традиционные пряники
Съедобные украшения — давняя традиция украшения праздничного дерева. Для елки можно испечь медовые пряники в форме звезд, ангелов, птичек, кузнечиков и колокольчиков. Их украшают белой или цветной глазурью, а для подвешивания заранее делают небольшое отверстие в тесте.
Такой декор не только выглядит аппетитно, но и наполняет дом ароматом меда, корицы и имбиря.
Сушеные яблоки и апельсины
Натуральные украшения из фруктов прекрасно дополняют елку в украинском стиле, потому что в традиционном праздничном обиходе фрукты и орехи были важными частями зимнего угощения.
Для елки можно высушить яблочные кольца, дольки апельсина или лимона, затем нанизать их на веревку или прикрепить к веткам лентами. Дополнить композицию можно палочками корицы, бадьяной звездочкой и небольшими шишками.
Ангелы и куклы-мотанки
Украшения из ткани — еще один способ сделать новогоднюю елку особенной. Текстильные ангелы, куклы-мотанки, птички и декоративные сердечки можно изготовить из льна, хлопка или других натуральных материалов.
Кукла-мотанка имеет особое место в народной культуре и ассоциируется с семейными традициями и обереговой символикой. Т
Соломенный паук
Соломенный паук — одно из самых интересных украинских рождественских украшений. Его производили из тонких соломинок, соединенных в геометрические конструкции, которые подвешивали к потолку.
По народным верованиям, паук символизировал благосостояние, гармонию и защиту дома. Обычно его не вешали на елку, но маленькую декоративную версию можно использовать в качестве подвесного украшения.
Как оформить елку
Чтобы праздничное дерево выглядело гармонично, не нужно использовать все традиционные украшения одновременно. Достаточно выбрать несколько основных элементов и объединить их по цвету и материалам.
Дополнить оформление можно льняными лентами, деревянными бусинами, сушеными фруктами и небольшими вышитыми элементами. Важно, чтобы украшения не перегружали дерево, а создавали цельную композицию.