Так вот, почему они так интересные: украинские фамилии, которые имеют греческое происхождение

Часть украинских фамилий имеет иностранное происхождение. В частности, сегодня все еще остается около двух десятков родовых имен, связанных с Грецией.
Эксперты провели ряд антропонимических исследований и составили после этого перечень украинских фамилий, имеющих греческие корни. Среди них есть и произошедшие от названий населенных пунктов. Интересно, что среди групп по этнической принадлежности именно фамилии греческого происхождения наиболее распространены (6,2%).
В частности, ученые выделяют следующие родовые имена:
- Ахбаш (происходит от слова "светловолосый");
- Балабан (происходит от слова "огромный");
- Варсамас;
- Волониц (можно перевести как "вязальная спица");
- Габида;
- Имерели;
- Киор (можно перевести как "слепой");
- Куркчи (означает "меховой");
- Мангуш (от наименования населенного пункта);
- Мармур;
- Шамли (от наименования населенного пункта);
- Ялу;
- Ятько.
Интересно, что некоторые родовые имена греческого происхождения со временем получили русские суффиксы. Так, Каракоз стал Каракозов, Балабан стал Балабаном, Узун стал Узунов, а Темир стал Темиров.
Некоторые получили и сугубо украинское оформление: Бузовчу — Бузовчук.
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