Так вот, почему они так интересные: украинские фамилии, которые имеют греческое происхождение

Часть украинских фамилий имеет иностранное происхождение. В частности, сегодня все еще остается около двух десятков родовых имен, связанных с Грецией.

Эксперты провели ряд антропонимических исследований и составили после этого перечень украинских фамилий, имеющих греческие корни. Среди них есть и произошедшие от названий населенных пунктов. Интересно, что среди групп по этнической принадлежности именно фамилии греческого происхождения наиболее распространены (6,2%).

В частности, ученые выделяют следующие родовые имена:

Ахбаш (происходит от слова "светловолосый");

Балабан (происходит от слова "огромный");

Варсамас;

Волониц (можно перевести как "вязальная спица");

Габида;

Имерели;

Киор (можно перевести как "слепой");

Куркчи (означает "меховой");

Мангуш (от наименования населенного пункта);

Мармур;

Шамли (от наименования населенного пункта);

Ялу;

Ятько.

Интересно, что некоторые родовые имена греческого происхождения со временем получили русские суффиксы. Так, Каракоз стал Каракозов, Балабан стал Балабаном, Узун стал Узунов, а Темир стал Темиров.

Некоторые получили и сугубо украинское оформление: Бузовчу — Бузовчук.

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