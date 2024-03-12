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Так вот, почему они так интересные: украинские фамилии, которые имеют греческое происхождение

Так вот, почему они так интересные: украинские фамилии, которые имеют греческое происхождение

Список украинских фамилий греческого происхождения / Фото: Unsplash

Часть украинских фамилий имеет иностранное происхождение. В частности, сегодня все еще остается около двух десятков родовых имен, связанных с Грецией.

Эксперты провели ряд антропонимических исследований и составили после этого перечень украинских фамилий, имеющих греческие корни. Среди них есть и произошедшие от названий населенных пунктов. Интересно, что среди групп по этнической принадлежности именно фамилии греческого происхождения наиболее распространены (6,2%).

В частности, ученые выделяют следующие родовые имена:

  • Ахбаш (происходит от слова "светловолосый");
  • Балабан (происходит от слова "огромный");
  • Варсамас;
  • Волониц (можно перевести как "вязальная спица");
  • Габида;
  • Имерели;
  • Киор (можно перевести как "слепой");
  • Куркчи (означает "меховой");
  • Мангуш (от наименования населенного пункта);
  • Мармур;
  • Шамли (от наименования населенного пункта);
  • Ялу;
  • Ятько.

Интересно, что некоторые родовые имена греческого происхождения со временем получили русские суффиксы. Так, Каракоз стал Каракозов, Балабан стал Балабаном, Узун стал Узунов, а Темир стал Темиров.

Некоторые получили и сугубо украинское оформление: Бузовчу — Бузовчук.

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