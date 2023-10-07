Так вот зачем она: никогда не догадаетесь, какое назначение у выемки на канцелярском ноже

Каждому хотя бы раз в жизни приходилось иметь дело с канцелярскими ножами. Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем выемка на их лезвии?

Есть немало интересных объяснений, для чего нужна эта выемка на лезвии ножа. Некоторые считают, что она показывает потребителю, что к нему этим инструментом еще никто не пользовался. Версия достаточно сомнительна, ведь все лезвия в наборе одинаковы.

Еще один вариант, который часто можно услышать среди пользователей, связан с тем, что таким лезвием можно резать кафель. Однако все гораздо проще.

Как утверждают профессиональные электричества, на самом деле эта небольшая выемка на канцелярском ноже нужна для того, чтобы счистить изоляцию из электрической проволоки, если под руками нет специального инструмента (стрипера). Стрипером называют такие клещи, которые помогают быстро, качественно и без проблем снять изоляцию с любого провода.

Часто у профессионалов в наборе есть несколько разных стриперов. Но у мастеров-любителей такого инструмента может и не найтись. Поэтому чтобы канцелярский нож было удобнее использовать для очистки проводов, производители решили добавить к лезвию такой вырез.

Как это работает? Все достаточно просто. Сначала нужно сделать небольшой круговой надрез лезвием. На провод положите брусок и прокатите его лезвием ножа. Выемка не даст разрезать токопроводящие жилы, однако важно не давить слишком сильно.

Такой способ отлично работает с бытовой проводкой, отличающейся небольшой толщиной. А вот со слишком тонкими или толстыми проводами подобные манипуляции проводить тяжелее.

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