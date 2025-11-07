- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 1 мин
Так вы еще не квасили капусту: добавьте к рецепту один ингредиент – вкус удивит
Квашеная капуста очень полезна.
Квашеная капуста – не только вкусная, но и невероятно полезная для пищеварения, иммунитета и общего здоровья. Благодаря природному процессу ферментации она превращается в источник пробиотиков, витаминов и микроэлементов, поддерживающих организм в холодный сезон.
ТСН.ua подготовил рецепт квашеной капусты, которым поделилась фудблогерка Татьяна Юшина.
Ингредиенты
капуста;
морковь;
мед – 1,5 ст. л;
соль – 1,5 ст. л;
вода – 1 л.
Приготовление
Готовим рассол. На 1 л воды добавляем 1,5 столовой ложки соли, поставьте на огонь и доведите до кипения. Оставьте рассол, чтобы он охладел.
Добавьте мед и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился в рассоле.
Нашинкуйте капусту. Плотно утрамбуйте его в банке.
Залейте капусту рассолом и оставьте на полтора-два дня в теплом месте. Чем теплее, тем быстрее квасится капуста.
Во время квашения капусты не забывайте выпускать образующиеся газы с помощью палочки для суши. Главное, не металлическим предметом.
Напомним, мы делились рецептом квашеной капусты, покорившего Сеть.