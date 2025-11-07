Так вы еще не квасили капусту: добавьте к рецепту один ингредиент – вкус удивит

Квашеная капуста. / © Фото из открытых источников

Квашеная капуста – не только вкусная, но и невероятно полезная для пищеварения, иммунитета и общего здоровья. Благодаря природному процессу ферментации она превращается в источник пробиотиков, витаминов и микроэлементов, поддерживающих организм в холодный сезон.

ТСН.ua подготовил рецепт квашеной капусты, которым поделилась фудблогерка Татьяна Юшина.

Ингредиенты

капуста;

морковь;

мед – 1,5 ст. л;

соль – 1,5 ст. л;

вода – 1 л.

Приготовление

Готовим рассол. На 1 л воды добавляем 1,5 столовой ложки соли, поставьте на огонь и доведите до кипения. Оставьте рассол, чтобы он охладел.

Добавьте мед и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился в рассоле.

Нашинкуйте капусту. Плотно утрамбуйте его в банке.

Залейте капусту рассолом и оставьте на полтора-два дня в теплом месте. Чем теплее, тем быстрее квасится капуста.

Во время квашения капусты не забывайте выпускать образующиеся газы с помощью палочки для суши. Главное, не металлическим предметом.

