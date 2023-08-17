Так запрещено обращаться с хлебом, чтобы не навлечь беду: бытовые украинские традиции

Украинский народ испокон веков относился к хлебу бережно и уважительно – хлеб всему голова. Поэтому неудивительно, что сегодня сложились традиционные приметы, которые бытуют практически в каждом доме. Чего не стоит делать с хлебом согласно народным верованиям, чтобы не навлечь несчастье и бедность в дом, — читайте дальше.

Хлеб нельзя выбрасывать

Наши предки выращивали хлеб тяжелым ежедневным трудом, поэтому выбрасывать его считалось большим грехом. Это ведь неуважение к людям, которые работали, чтобы его вырастить, собрать, перемолотить зерно и испечь душистую паляницу. Поэтому тот, кто проявляет неуважение к людям, получит вместо этого тоже неуважение. По народным поверьям семья, где не уважают хлеб, может столкнуться с бедностью и горем.

Поэтому, если остается хлеб, его можно пустить на сухари, покормить им птиц, бездомных животных или отдать скоту.

Брать вилкой

Ни в коем случае нельзя накалывать хлеб на вилку, потому что это может навлечь несчастье на человека. Особенно это касается незамужних девушек. Считается, если молодая незамужняя женщина так поступит, то никогда не будет счастлива в личных отношениях.

Нарезать хлеб в руках

Хлеб следует нарезать на столовой доске, так как в противном случае можно получить трудности с деньгами. А еще можно раниться, если держать хлеб в руках и резать одновременно.

Есть за спиной других людей

По древним поверьям хлеб нельзя есть за спинами других людей, доедать чужие куски или воровать. Ибо можно не только украсть счастье и удачу другого человека, но и получить его трудную судьбу. Чтобы человек не стал одержим нечистой силой, также нельзя есть хлеб, переступая через порог дома. Поскольку это место наши предки считали границей с потусторонним миром.

Кое-как хранить

Нельзя, чтобы хлеб лежал в неположенном месте. Наши предки хранили его в углу под вышитым полотенцем. Сейчас хлеб хранится в хлебнице, так он не черствеет и не плесневеет в течение длительного времени. Также не стоит отрезать от хлеба сразу много кусков, нужно, чтобы он полежал на столе целый, тогда в дом придет изобилие и согласие.

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