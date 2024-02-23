Таких крупных ягод вы еще не видели: только этим удобрением нужно подкармливать вишню весной

Это бесхитростное удобрение любят все косточковые деревья, особенно вишни. После него вы точно будете собирать крупные ягоды ведрами.

Опытные садоводы даже рассыпают такое удобрение прямо на снег. Считается, что при таянии снегов питательные вещества быстрее попадут в корни.

Лучшая подкормка для вишни весной – это использование доломитовой муки. Вещество помогает заметно улучшить плодоношение, а также увеличить размер плодов. Дополнительно вишни становятся слаще.

Что внести весной под вишню? Еще в тот период, когда снег полностью не сошел, в начале весны садоводы советуют подбрасывать под ствол дерева доломитовую муку. Примерно на 1 кв. метр нужно использовать 1 стакан средства.

Чтобы собрать действительно большой урожай вишни нужно дополнительно подумать о борьбе с вредителями. Начинают ее еще весной, прежде чем деревья зацветут. Особенно опасна для вишни вишневая муха, которая способна полностью уничтожить урожай.

Для борьбы с вишневой мухой специалисты советуют использовать такое удобрение: взять 10-литровое ведро воды, наполнить третью луковицей и настаивать в течение 2 дней. Затем процедить, добавить 100 г водки и 3 столовых ложки жидкого мыла.

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