Таких никто не хочет: какие женщины отпугивают мужчин

Бывает так, что женщина красивая, умная, талантливая, а в любви не везет. Постоянно встречаются абьюзеры, предатели, инфантилы и т.д. Психологи дают этому объяснение: есть такие женщины, которые действительно отпугивают серьезных мужчин. Рассказываем, какие пять женских типажей не нравятся мужчинам, ссылаясь на материал Ukr.Media.

Какие женщины неинтересны мужчинам: объяснение психологов

Спасительница. Если вы в отношениях с мужчиной пытаетесь его спасти от любой зависимости, бывшей злой жены, требующей алименты, или еще какой-нибудь беды, то ваша связь обречена. Мужчина вас будет воспринимать за удобную вещь, которую можно использовать, когда очень плохо. Таких женщин не любят и не уважают, ведь они не ценят сами себя.

Если вы в отношениях с мужчиной пытаетесь его спасти от любой зависимости, бывшей злой жены, требующей алименты, или еще какой-нибудь беды, то ваша связь обречена. Мужчина вас будет воспринимать за удобную вещь, которую можно использовать, когда очень плохо. Таких женщин не любят и не уважают, ведь они не ценят сами себя. Манипулятор. Кто сказал, что женщина не умеет манипулировать мужчинами? Еще как умеет, это могут быть различные угрозы, просьбы о жалости или помощи. Да, мужчина поверит несколько раз, поможет и поддержит, но когда это становится нормой, он уходит навсегда.

Кто сказал, что женщина не умеет манипулировать мужчинами? Еще как умеет, это могут быть различные угрозы, просьбы о жалости или помощи. Да, мужчина поверит несколько раз, поможет и поддержит, но когда это становится нормой, он уходит навсегда. Женщина с низкой самооценкой. Умному, сознательному и сильному мужчине нужна рядом такая же женщина. Настоящим мужчинам не нравятся слабые женщины, это миф, не имеющий никакого отношения к реальности. Если женщина не знает, что такое самоуважение, самоценность и любовь к себе, ее вряд ли будут любить и уважать мужчины.

Умному, сознательному и сильному мужчине нужна рядом такая же женщина. Настоящим мужчинам не нравятся слабые женщины, это миф, не имеющий никакого отношения к реальности. Если женщина не знает, что такое самоуважение, самоценность и любовь к себе, ее вряд ли будут любить и уважать мужчины. Критик. Конструктивной критики не существует. Если кто-то критикует, он дает человеку или его поведению свою негативную оценку. Обычно женщина-критик имеет низкую самооценку и ей просто плохо, поэтому весь свой негатив она может вымещать на других. А что бывает с женщинами, которые себя не любят и не уважают, уже известно.

Конструктивной критики не существует. Если кто-то критикует, он дает человеку или его поведению свою негативную оценку. Обычно женщина-критик имеет низкую самооценку и ей просто плохо, поэтому весь свой негатив она может вымещать на других. А что бывает с женщинами, которые себя не любят и не уважают, уже известно. Сама не знает, что хочет. Есть такие женщины, которые еще не сформулировали четкое видение – зачем им вообще нужен мужчина. Однако они вступают в отношения, даже выходят замуж, а затем в паре возникает конфликт интересов. Поскольку ожидания обоих от взаимоотношений не оправдались. Серьезные мужчины пытаются обходить таких женщин и не вступать с ними в отношения.

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