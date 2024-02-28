Таких почти не осталось: редкие украинские шутливые фамилии

Эти родовые имена вызывают улыбку, потому что произошли от шутливых прозвищ.

Наши предки получали свои фамилии и по роду занятий, и по месту жительства, и по своему общественному положению. Есть такие, что давались, как обереги от нечистой силы и всяческих недугов. А еще есть много фамилий, перешедших из шутливых прозвищ. Такие родовые имена чаще всего получали те, которые были тщеславными, имели какие-то интересные особенности своей внешности, были скупыми, наивными и т.д. А с 1692 года эти прозвища начали официально получать статус родовых имен. Рассказываем, какие редкие украинские фамилии ушли из шутливых прозвищ.

Какие редкие украинские фамилии ушли от шутливых прозвищ

Родовые имена из списка производны от прозвищ, которыми в шутку наделяли людей. Самые интересные из них возникли при казачестве, и они образовались путем сочетания слов:

"Убийвовк";

"Неїжборщ";

"Недайкаша";

"Непийвода";

"Небийбаба";

"Паливода";

"Нагнибіда";

"Перебийніс".

Также есть много забавных родовых имен, образовавшихся от прозвищ по особенностям характера или внешним чертам:

"Горбиніс";

"Хропач";

"Дрімайло";

"Сопель";

"Слинюк".

Также есть довольно редкие шутливые фамилии, наиболее распространенные на той или иной территории:

"Лиходід" – больше всего носителей этой фамилии проживает в Таврийском районе, их насчитывается 864 человека.

"Вихопень" – это родовое имя, распространенное на Галичине.

"Псяр" – такую фамилию чаще всего можно встретить на Слобожанщине.

"Безмозкий" – распространен в Запорожской и Днепропетровской областях.

"Заваликут" – чаще всего встречается в Киевской области.

"Лізун" – фамилия распространена в Приднепровском регионе.

"Загубипалець" – чаще всего встречается в Крыму.

"Куропась" – это редкая фамилия, ее имеют только 38 украинцев.

"Пірникозу" – такое родовое имя имеет только 13 человек, проживающих на Подолье.

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