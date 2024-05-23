Таких родителей не уважают: какие черты мам и пап вызывают у детей сопротивление

Если вы не можете найти общий язык со своим ребенком, то нужно проверить, не играете ли вы одну из этих ролей.

Есть такие случаи, когда ребенок проявляет неуважение и даже агрессию к родителям, особенно это остро ощущается у подростков. Причин такого поведения может быть множество, но не последнюю роль в этом играют родители. Рассказываем, почему дети проявляют нелюбовь и агрессивно относятся к своим родителям.

Какие роли родителей во время воспитания детей вызывают агрессию, нелюбовь и неуважение

"Надзиратель". Если родители в воспитании своих детей играют роль надзирателей, то для них будет важнейшим выполнение установленных ими правил. Ни о каких чувствах ребенка здесь речь не идет. Ведь он должен только выполнять правила: когда ложиться спать, с кем дружить, куда ходить, что есть. В такой семье ребенок чувствует себя как в тюрьме, а не в кругу любящих людей. Он становится замкнутым, может быть подавленным или наоборот агрессивным, чтобы с помощью такого поведения хоть как-то защитить личные границы.

Если родители в воспитании своих детей играют роль надзирателей, то для них будет важнейшим выполнение установленных ими правил. Ни о каких чувствах ребенка здесь речь не идет. Ведь он должен только выполнять правила: когда ложиться спать, с кем дружить, куда ходить, что есть. В такой семье ребенок чувствует себя как в тюрьме, а не в кругу любящих людей. Он становится замкнутым, может быть подавленным или наоборот агрессивным, чтобы с помощью такого поведения хоть как-то защитить личные границы. "Прислуга". Такие родители пытаются удовлетворить все потребности и прихоти своего ребенка. Но психологи говорят, что таких мам и пап дети не уважают больше всего. Поскольку ребенок привыкает к тому, что все внимание и забота направлены только на него, поэтому потребует еще больше. Дети не видят в таких родителях личности, скорее, слуг, которые должны удовлетворять их потребности.

Такие родители пытаются удовлетворить все потребности и прихоти своего ребенка. Но психологи говорят, что таких мам и пап дети не уважают больше всего. Поскольку ребенок привыкает к тому, что все внимание и забота направлены только на него, поэтому потребует еще больше. Дети не видят в таких родителях личности, скорее, слуг, которые должны удовлетворять их потребности. "Миссия невыполнима". Если родители требуют от ребенка – вовремя ложиться спать, выполнять домашние задания, не курить, не пробовать алкоголь, то должны и сами соблюдать свои запреты. Ведь ребенок в первую очередь берёт пример из своего окружения. И если отец курит, а сыну запрещает, то подросток не будет воспринимать эти запреты и относиться к ним серьезно.

Если родители требуют от ребенка – вовремя ложиться спать, выполнять домашние задания, не курить, не пробовать алкоголь, то должны и сами соблюдать свои запреты. Ведь ребенок в первую очередь берёт пример из своего окружения. И если отец курит, а сыну запрещает, то подросток не будет воспринимать эти запреты и относиться к ним серьезно. "Весь в работе". Родители, у которых нет времени для своих детей, потому что постоянно заняты, в будущем получают такой же ответ. А бонусом еще неуважение и агрессию, особенно это касается подростков. Поскольку в этот период какие-либо наставления, советы или просьбы от занятых родителей не будут восприниматься, потому что игнорировались потребности ребенка, когда он был меньше.

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