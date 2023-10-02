Таких шелковистых и крепких волос еще не было: зачем в шампунь добавлять соду

Не волосы, а настоящая мечта: чем полезна сода для волос, как ее применять, чтобы получить максимальный эффект для роста и красоты ваших локонов.

Наверное, каждый, кто впервые слышит, что стоит в шампунь добавлять соду, очень удивляется. Сода ведь содержит абразивные вещества, которые могут вредить коже головы. Но все же наши бабушки пользовались такой хитростью для того, чтобы волосы быстрее росли, были шелковистыми, крепкими и гладкими. Как использовать соду для прочности, роста и красоты волос, а кому не следует пользоваться таким средством – читайте дальше.

Сода для волос: польза или вред

Еще несколько десятилетий назад не было такого разнообразия средств по уходу за собой, как в наше время. Поэтому люди использовали соду для гигиенических и косметических процедур: чистили зубы, скрабовали кожу, мыли голову. Сейчас многие женщины экспериментируют с подручными средствами, поэтому сода является тем продуктом, который часто используют для косметических процедур в домашних условиях.

Бесспорным плюсом применения пищевой соды является ее дешевизна и доступность, отсутствие вредных веществ в составе и экологичность. Однако при чрезмерном или неправильном использовании пищевой соды можно получить отрицательные последствия.

Чем полезна сода для волос

Сода полезна в косметологии благодаря своим свойствам:

бактерицидным;

противовоспалительным;

очищающим;

жирорастворимым;

подсушивающим;

смягчающим.

Поэтому пищевая сода помогает очищать пряди волос от остатков косметических средств и отшелушивать ороговевшие клетки кожи головы. Также пищевая сода помогает в борьбе с перхотью, избавляет от зуда кожи благодаря антибактериальным свойствам. К тому же сода положительно влияет на сальные железы, нормализуя их работу, поэтому придает волосам сияние, мягкость и объем.

Какой вред пищевой соды для волос

Чтобы извлечь максимальную пользу для своих локонов, гидрокарбонат натрия нужно использовать, соблюдая некоторые правила. В противном случае, при их несоблюдении, можно нанести травмирование кожи головы, вызвать сухость и ломкость волос. Это объясняется высокой щелочностью соды. Поэтому при использовании соды нужно знать противопоказания, при которых не следует пользоваться порошком:

Индивидуальная непереносимость и аллергическая реакция.

Наличие на коже головы раздражений, ожогов, царапин или незаживающих ран.

Сильная сухость и ломкость волос.

Нарушение работы кровеносных сосудов.

Недавняя покраска и химическая завивка локонов.

Как применять пищевую соду для волос.

Если нет противопоказаний по состоянию здоровья, то соду можно использовать несколькими способами: мыть волосы, скрабировать, делать маски и т.д. Сода подходит для ухода за всеми типами волос, если они не повреждены: жирные, сухие и нормальные.

Мытье волос пищевой содой. Если добавить немного соды в шампунь, то он из обычного превратится в шампунь-пилинг, глубоко очистит локоны и кожу головы. Рекомендуется использовать соду таким образом 4 раза в месяц. Такой шампунь будет способствовать стимуляции кровообращения в тканях, поэтому пряди будут крепкими и будут активно расти. Пропорции должны быть таковыми – на 2 ч. ложки шампуня следует добавить 1 ч. ложку соды. Получившуюся смесь потереть в ладонях и использовать как обычный шампунь.

Если добавить немного соды в шампунь, то он из обычного превратится в шампунь-пилинг, глубоко очистит локоны и кожу головы. Рекомендуется использовать соду таким образом 4 раза в месяц. Такой шампунь будет способствовать стимуляции кровообращения в тканях, поэтому пряди будут крепкими и будут активно расти. Пропорции должны быть таковыми – на 2 ч. ложки шампуня следует добавить 1 ч. ложку соды. Получившуюся смесь потереть в ладонях и использовать как обычный шампунь. Осветление волос содой. Сода имеет осветительный эффект, поэтому может сделать волосы на несколько тонов светлее. Чтобы получить заметный результат, нужно провести 5 процедур. Такой способ подходит для блондинок и обладательниц русых волос. Для освещения нужно делать маску. Составляющие, необходимые для маски: 1 ст. ложка соды, 2 ст. ложки меда, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ст. ложка воды. Соединить воду со свежайшим соком, добавить воды, меда и отлично перемешать. Нанести маску на сухие локоны, обернуть пищевой плёнкой и через 2 часа смыть водой. Процедуру следует проводить 2 раза в неделю.

Сода имеет осветительный эффект, поэтому может сделать волосы на несколько тонов светлее. Чтобы получить заметный результат, нужно провести 5 процедур. Такой способ подходит для блондинок и обладательниц русых волос. Для освещения нужно делать маску. Составляющие, необходимые для маски: 1 ст. ложка соды, 2 ст. ложки меда, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ст. ложка воды. Соединить воду со свежайшим соком, добавить воды, меда и отлично перемешать. Нанести маску на сухие локоны, обернуть пищевой плёнкой и через 2 часа смыть водой. Процедуру следует проводить 2 раза в неделю. Ополаскивание волос пищевой содой. Если волосы жирные и жесткие, плохо расчесываются и путаются, то можно после мытья ополаскивать их содой. Волосы после такого ополаскивателя станут мягкими, шелковистыми и послушными. Чтобы приготовить раствор для ополаскивания, нужно взять 10 г соды и развести ее в 200 мл теплой воды. Можно добавить несколько капель лимонного эфира для запаха и сияния.

Раньше мы писали, как часто можно делать маникюр, чтобы не навредить ногтям.

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