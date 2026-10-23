Как приготовить золотистые деруны: рецепт / © Freepik

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Домашние деруны могут получиться золотистыми, хрустящими снаружи и нежными внутри, но есть одна распространенная проблема: только что натертый картофель быстро темнеет, готовая масса приобретает неприглядный серый оттенок. Исправить это поможет обычный лимонный сок. Небольшое количество замедляет потемнение картофеля, а при правильных пропорциях почти не влияет на вкус готового блюда. В то же время важно не переборщить, чтобы деруны не стали кисловатыми.

Что добавить к картофелю, чтобы он не темнел

Картофель темнеет после натирания из-за контакта с кислородом: ферменты в его тканях запускают реакции окисления. Лимонный сок создает кислую среду, которая помогает замедлить этот процесс. Поэтому его можно использовать, если нужно натереть картофель заранее или приготовить большую порцию дерунов.

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На 500 г очищенного картофеля достаточно примерно одной чайной ложки лимонного сока. Добавьте его сразу же после натирания и перемешайте массу. Если картофель уже начал темнеть, лимонный сок не обязательно вернет ему первоначальный цвет, поэтому лучше действовать сразу.

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Еще один немаловажный нюанс: лимонный сок не заменяет правильного приготовления. Чтобы деруны не распадались на сковороде, нужно контролировать количество жидкости и не делать картофельную массу слишком водянистой.

Как приготовить золотистые деруны: пошаговый рецепт

Для приготовления понадобятся:

500 г картофеля;

1 небольшая луковица;

1 яйцо;

1–2 столовых ложки муки при необходимости;

1 чайная ложка лимонного сока;

соль и черный молотый перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Подготовьте картофель. Очистите клубни, промойте и натрите на мелкой или средней терке. Для традиционных дерунов мелкое натирание помогает получить более нежную текстуру. Добавьте лимонный сок. Сразу перемешайте его с натертым картофелем, чтобы замедлить потемнение. Не вливайте больше, чем нужно: избыток кислоты может изменить вкус блюда. Натрите лук. Добавьте его в картофель. Лук не только придает дерунам характерный аромат, но и помогает массе дольше сохранять более светлый оттенок. Отрегулируйте консистенцию. Если образовалось много жидкости, слегка отожмите массу. Добавьте яйцо, соль и перец. Муку вводите постепенно, только если смесь плохо держит форму: избыточное количество сделает деруны плотными. Пожарьте деруны. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте картофельную массу небольшими порциями и слегка разравнивайте ложкой. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки, следя, чтобы середина тоже полностью приготовилась. Уберите лишнее масло. Готовые деруны выложите на бумажное полотенце на короткое время, а затем подавайте горячими.

Что еще поможет картофельной массе не темнеть

Кроме лимонного сока, есть несколько обычных трюков. В первую очередь натирайте картофель непосредственно перед приготовлением и не оставляйте его надолго на воздухе. Добавляйте лук сразу после натирания, а готовую массу не держите без надобности.

Для дерунов лучше всего подходит картофель с достаточным количеством крахмала. Если клубни очень водянистые, после натирания можно отжать лишнюю жидкость и дать крахмалу осесть на дне сосуда. Затем слейте воду, а осевший крахмал верните в картофельную массу.

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