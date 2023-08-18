Такое белье нельзя носить женщинам после 50: будут проблемы со здоровьем

С возрастом могут изменяться потребности организма и требования к одежде, которую вы носите. Существует определенное белье, которое нельзя носить женщинам после 50 лет, чтобы не иметь проблем со здоровьем. О чем идет речь?

Корректирующее белье, хотя оно и может придать уверенность в себе и помогает создать желаемый образ, специалисты не рекомендуют носить женщинам после 50 лет. Эксперты считают, что трикотаж с "вовлечением" в этом возрасте может стать причиной нескольких серьезных проблем со здоровьем.

Почему нельзя носить корректирующее белье после 50

Раздражение кожи — часто корректирующее белье изготавливают из плохо пропускающих воздух, что приводит к увеличению потоотделения и раздражения кожи, а кожа женщин после 50 лет становится более чувствительной из-за возрастных изменений. Проблемы с мочевым пузырем — у некоторых женщин после 50 лет могут возникать проблемы с мочеиспусканием, а использование такого белья только усугубляет ситуацию. На мочевой пузырь будет оказываться большее давление, которое также вызывает неприятные ощущения. Усиление изжоги – в зрелом возрасте организм становится более склонным к появлению избытка желудочной кислоты, а корректирующее белье сдавливает пищеварительный тракт, из-за чего кислота попадает в пищевод и усиливает изжогу даже у тех женщин, которые раньше не имели такой проблемы. Боль в спине – корректирующее белье, особенно боди, которые женщины носят на протяжении всего дня, ограничивает диапазон движений, чем влияет на позвоночник. Это может вызвать не просто дискомфорт, а даже достаточно сильную боль в спине, ведь идет неправильное распределение нагрузки на позвонки и мышцы. Давление на нервы — с возрастом жировые ткани могут становиться тоньше, но именно они являются "подушечками", которые защищают нервы от давления. Когда вы используете корректирующую, это может усиливать дискомфорт, появляется покалывание и онемение из-за давления на нервные окончания.

Конечно, эксперты утверждают, что не стоит отказываться от корректирующего белья полностью, но его нужно носить изредка. Для ежедневного использования лучше всего подыскать альтернативные варианты, которые подчеркнут преимущества фигуры и не будут оказывать негативного влияния на здоровье.

Если же вы не можете полностью отказаться от корректирующего белья, следует выбирать варианты, изготовленные из более мягких "дышащих" тканей, не носить ее постоянно. Следует обратить внимание и на размер белья. Лучше отдавать предпочтение моделям, не сильно сжимающим тело, ведь забота о здоровье должна стоять на первом месте в любом возрасте.

Читайте также: